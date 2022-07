Filigrane Gegensätze: Schloss Neuenburg zeigt Glasarbeiten von Christiane Budig

Freyburg - Ein Sonnenstrahl zieht seine Bahn und trifft auf Glas. Ein filigraner Frauenkörper wird in warmes Licht getaucht, erstrahlt. Der Besucher, im unteren Teil der Doppelkapelle von Schloss Neuenburg stehend, hat das Gefühl, zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Gebannt fällt deshalb der Blick auf diese Figurengruppe der halleschen Künstlerin Christiane Budig. In unmittelbarer Nähe: Glaselemente, die, an hauchdünnen Nylonseilen hängend, im Fallen aufgehalten werden. „Intervention ist das Programm“, sagt Museumsmitarbeiterin Mandy Wignanek und verweist mit Blick auf die aktuelle Ausstellung „Durchsicht“ damit zugleich auf deren Untertitel „Interventionen mit Glas“.

