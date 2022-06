Filiale Naumburg soll bleiben

Unternehmen spricht von langfristiger Perspektive für den Standort in der Domstadt, obwohl das digitale Angebot weiter ausgebaut wird.

Steht offenbar nicht auf der Kippe: die Zukunft der Commerzbank-Filiale am Naumburger Markt.

Naumburg - Die Nachricht vom Aus der Commerzbank-Filiale in Weißenfels vom Oktober letzten Jahres schwappte auch nach Naumburg über - und es stand die Frage im Raum, ob die Niederlassung in der Domstadt nicht bald folgen würde. Tat sie nicht, und glaubt man den offiziellen Verlautbarungen, wird sie auch Bestand haben, ebenso jene in Zeitz.