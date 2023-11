Hier hängt sie noch am Kran, die 13 Meter hohe Fichte. Doch wenig später schon steht sie fest in der Hülse auf dem Marktplatz.

Naumburg. - Aufgrund der langen Herbstferien sind viele Naumburger erst vergangene Woche von den Stränden in der Türkei oder in Ägypten wiedergekehrt – und nun herrscht in Naumburg schon so etwas wie Vorweihnachtszeit, jedenfalls rein optisch. Denn am Montagvormittag stellten die Mitarbeiter des Bauhofes mithilfe einer Kranfirma den diesjährigen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz auf.