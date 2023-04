Bad Kösen - Was machen, wenn ein Ausbildungstag, der maßgeblich im Freien stattfinden soll, buchstäblich ins Wasser fällt, weil es ohne Unterlass schüttet, so wie am Samstag? Nicht klein beigeben und Alternativen nutzen. Die sechs Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes Naumburg mit immerhin 54 Teilnehmern zuzüglich 27 Ausbildern haben genau das am Wochenende zu ihrem gemeinsamen Ausbildungstag beherzigt. Dieser fand das zweite Jahr in Folge statt - nach Kleinjena nun in Bad Kösen. Glücklicherweise sind die Bedingungen auf dem Depotgelände dort so gut gestrickt, dass ein Großteil des Programms auch im Trockenen absolviert werden kann, beispielsweise in der Fahrzeughalle oder anderen Räumen.

