Thalwinkel richtet ein großes Fest samt Umzug aus

Zum Jubiläumsfest zeigen die Mitglieder der Karsdorfer Jugendfeuerwehr bei einem Löschangriff nass, was sie bereits können.

Thalwinkel - Ein Wochenende voller Frohsinn und Unterhaltung liegt hinter dem Dorf Thalwinkel/Bergwinkel. Während der Kirmes feierte es das Doppeljubiläum 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr und 20. Gründungsjubiläum des Heimat- und Feuerwehrvereins. Der Höhepunkt am Sonnabend war der große Festumzug mit benachbarten Feuerwehren, Ehrengästen und Vereinen. Angeführt wurden sie vom Fanfarenzug Bachra. Am Ortseingang von Thalwinkel säumten Groß und Klein den Straßenrand, als Moderator Jürgen Franke die Ankommenden vorstellte. Hoheitlichen Glanz setzten die aus Thalwinkel stammende Bad Bibraer Quellenkönigin Henriette Ehrig und in der Rolle des Herzogs von Sachsen-Weißenfels Peter Sielaff.