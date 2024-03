Feuerwehreinsatz in Naumburg Feuer in einem Keller in der Weißenfelser Straße - Müll zuvor in Brand gesetzt

In der Weißenfelser Straße in Naumburg kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Zur Ursache ermittelt nun die Polizei.