Im Naumburger Sport- und Jugendhotel „Euroville“ kommt es am Sonnabendnachmittag zu einem Brand im dortigen Fitness-Studio. Mehrere Feuerwehren rücken aus. Der Schaden ist immens. Wie es mit dem Studio weitergeht und was die Ursache sein könnte.

Feuer bricht in Sauna aus - Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt

Großbrand im „Euroville“ in Naumburg

Mit Hilfe der Drehleiter der Naumburger Feuerwehr wird der Brand von außen bekämpft, da sich am Gebäude bereits deutliche Risse zeigen.

Naumburg - Frederik Sandner saß in Leipzig im Fußballstadion beim RB-Bundesligaspiel, als ihn ein Anruf ereilte: Brand im Naumburger Euroville-Fitness-Studio. Am Sonnabendnachmittag hatte ein Mitarbeiter im Sauna-Bereich des Fitness-Studios, in dem sich zu dieser Zeit keine Personen aufhielten, Geräusche gehört. Als er die Tür öffnete, schlug ihm dicker Qualm entgegen.