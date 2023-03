Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Region erreichten in ihren Punktespielen am Wochenende folgende Resultate. In der Landesklasse feierten die beiden Unstrut-Teams knappe Heimsiege, während Aufsteiger Bad Kösen verlor. In der Kreisoberliga konnten die hiesigen Mannschaften durchweg jubeln: Spitzenreiter SCN II und die Nebraer gegen Mitkonkurrenten im Titelrennen, Lossa/Rastenberg im Mittelfeld der Tabelle und die Baumersrodaer im Kampf um den Klassenerhalt.

