Faustschläge im Hausflur - Kneipenchef wegen Körperverletzung verurteilt

Naumburg - Mit unbeweglichen Minen vernahmen zwei Angeklagte am Dienstag im Amtsgericht Naumburg das Plädoyer. Wegen Körperverletzung beantragte die Staatsanwältin für den einen Angeklagten ein Jahr Haft, das zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt werden sollte, sowie die Zahlung von 1.000 Euro als Wiedergutmachung an den geschädigten Mann. Der Mitangeklagte wiederum solle seine Beihilfe zu dieser Körperverletzung mit einer 2.700-Euro-Geldstrafe büßen. Versteinert blieben ihre Gesichter auch, als wenige Augenblicke, nachdem der Richter erneut in die Beweisaufnahme eingetreten war und einen Hinweis zur Würdigung der Tat als gefährliche Körperverletzung gab, die Staatsanwältin ihr Plädoyer änderte und die Haftstrafe auf 18 Monate hochsetzte. Alles andere beließ sie so wie zuvor beantragt.

