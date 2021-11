Fast alle Vereine wollen feiern

Bad Bibra/Laucha/Nebra - Die Unstrut- und die Finne-Region gelten im Burgenlandkreis als Karnevalshochburgen. Wie aber wird die kommende Session angesichts der Corona-Situation gestaltet? Tageblatt/MZ gibt einen Überblick:

1. Bibraer Carnevals Club startet im Bürgergarten

Bald heißt es wieder „Bibra Helau“ und alle Jecken und Karnevalsinteressierte feiern gemeinsam die Karnevalssaison 2021/2022. Der Bibraer Carnevals Club plant für den 11. 11. im Bürgergarten Bad Bibra den Beginn der diesjährigen Session und hofft, dass die geltenden Bestimmungen eine fröhliche und unbeschwerte Veranstaltung zulassen.

Die 89 Vereinsmitglieder, wovon 39 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind, setzen sie sich für die kulturelle Bereicherung in der Region ein. „Neben den eigenen Veranstaltungen gehören seit Jahren die traditionellen Bad Bibraer Feste dazu. Ein Hauptaugenmerk der Vereinsarbeit liegt dabei in der Förderung der jüngeren Mitglieder. Dies geschieht dadurch, dass deren Interesse für den Tanzsport und Büttenreden entdeckt und weiterentwickelt wird“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Bürgergartenbühne wird - wie bei vergangenen Veranstaltungen - Schauplatz zur Eröffnung des Bad Bibraer Karnevals sein. (Foto: Archiv/Jäger)

„Der positive Effekt einer sportlichen Betätigung auf eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist dabei selbstverständlich ein zusätzlicher Pluspunkt. Für alle Mitglieder im Verein gilt dabei selbstverständlich ein pflichtbewusster und verantwortungsvoller Umgang miteinander und die Förderung sozialer Kompetenzen. Natürlich sind Spaß und Engagement bei den Darbietungen auf der Bühne sowie die Durchführung der Veranstaltungen das Highlight der Faschingszeit.“ Leider war die Karnevalssession 2020/2021 aufgrund der damaligen Gesetzlichkeiten zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ausgefallen, weshalb dem Verein wichtige Einnahmen trotz laufender Kosten fehlen.

2. Freyburger Karneval-Verein startet am Abend

Am 11.11. plant auch der Freyburger Karneval-Verein den Start in die „Fünfte Jahreszeit“ in der Sektkellereistraße. Laut einer Information des Vereinsvorstandes wird der Abend um 17.55 Uhr mit der Schlüsselübergabe eröffnet. Die Karnevalsfreunde können sich ab 18.11 Uhr auf ein Show-Programm der einzelnen Gruppen freuen. Auch für Speis’ und Trank ist auf dem Markt gesorgt.

Je nach der neuen Verordnung zur Pandemie wird kurzfristig die Entscheidungen fallen, ob dann am 13. 11. eine Veranstaltung möglich ist oder sie entfallen muss. Ebenso steht die am 20. 11. vorgesehene Veranstaltung im Schützenhaus in Frage: entweder intern oder öffentlich. Der Karneval-Vverein wünscht allen seinen Anhängern viel Gesundheit und hofft, dass der närrische Frohsinn eine Chance hat.

3. Lauchaer Carnevalsverein: kein öffentlicher Start

Es wird in diesem November in Laucha mit dem LCV keine offizielle Eröffnung der Karnevalssaison 2021/22 auf dem Marktplatz in traditioneller Form geben. Darüber informierte vom LCV-Vorstand Axel Schmidt. Grund sei, dass die Corona-Pandemie und damit verbundene Auflagen die Hürden zu hoch legen, um einen unbeschwerten Start in die närrische Zeit zu gewährleisten. Demzufolge sind auch keine Veranstaltungsabende in diesem Herbst vorgesehen.

Offen hält sich der LCV lediglich eine symbolische „Schlüsselübergabe“ im kleinsten Rahmen mit Bürgermeister und LCV-Prinzenpaar. „Wir hoffen aber, dass wir vielleicht im Februar wieder für unser Publikum mit Veranstaltungen da sein können.“

4.Open-Air-Party beim Nebraer Carnevals Verein

Endlich wieder Karneval in Näwer! Die Nebraer Karnevalisten stehen in den Startlöchern für einen närrisch-fröhlichen Start in die Saison 2021/22 und teilen mit: „Liebe Karnevalsfreunde, nach langer Pause meldet sich der NCV wieder zurück. Wir haben euch vermisst! Am 13. November wollen wir es so richtig krachen lassen. Mit einem Fackelumzug, für die Kinder mit ihren Familien, wollen wir den Abend starten. Dabei darf die Machtübernahme des NCV in der Stadt Nebra nicht fehlen. Selbstverständlich haben wir im Anschluss ein buntes Programm mit einigen Überraschungen für Euch vorbereitet.

Bei uns braucht niemand verhungern oder verdursten, deshalb haben wir auch Leckereien vom Grill und einige Getränke an Bord. Ausklingen lassen wollen wir den Abend mit Live-Musik. Seid Ihr neugierig? Kommt vorbei, wir wollen feiern bis in die Nacht! Also packt ein, Mütze und Schal, wir warten auf Euch, Näwer, na! Allemal!“ Beginn und Ort für den karnevalistischen Start ist am 13.11. ab 18.11 (Einlass ab 17 Uhr) der Festplatz Promenade Nebra bei freiem Eintritt.

5. Beim Saubacher SCV heißt es Abwarten

Zurückhaltung mit Beginn des herbstlichen Karnevals ist auch beim Saubacher Carnevalsverein (SCV) angesagt. So wird es im Saal des Klubhauses keine Veranstaltungen geben. Welche Möglichkeiten sich mit Blick auf das Pandemie-Geschehen im Februar 2022 abzeichnen, kann derzeit auch der SCV nicht abschätzen.

Nach längerer Pause können sich die Karsdorfer auf zwei Veranstaltungen des KKV wie hier zuletzt im Bürgerhaus freuen. (Foto: Archiv/Jäger)

6. Karsdorfer Karnevalverein (KKV) feiert im Klubhaus

„Unter dem Motto ’Drei Mal G – Gesungen Getanzt Gelacht’ wollen wir im November nach mehr als eineinhalb Jahren wieder Karneval im Bürgerhaus Wetzendorf durchführen. Natürlich ist die Pandemie nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Deshalb werden nur zwei Veranstaltungen stattfinden,“ informiert Karnevalspräsident René Trautwein. Die zwei Abendveranstaltungen im Wetzendorfer Klubhaus finden am 13. ab 18.11 Uhr und am 20. November ab 20.11 Uhr statt. Letztere ist bereits ausverkauft. Karnevalspräsident Trautwein informiert weiter, dass der Einlass den Corona-Verordnungen gemäß nur unter strengen Auflagen mit gültigem Impfnachweis, Genesenennachweis oder negativem Testergebnis gewährt wird. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ein mitgebrachter Selbsttest ist im Beisein einer beauftragten Person möglich. Einlassbeginn ist ab 90 Minuten vor der Veranstaltung. Die Erhebung der Kontaktdaten erfolgt bei der Kartenbestellung über das Kontaktformular auf der KKV-Webseite.

„Wir bitten alle Personen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zu erscheinen, um einen pünktlichen Programmstart zu garantieren. Bei Selbsttestung ist ein spätestes Erscheinen eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn gewünscht.“ Die Platzierung erfolgt durch den Veranstalter, im Vorfeld sollten sich bereits Tischgemeinschaften abstimmen. Ferner dürfen Speisen und Getränke ausschließlich am Tisch eingenommen werden und es gibt keinen Einlass nach der Veranstaltung. Außerdem wird die Besucherzahl auf 150 Personen pro Veranstaltung begrenzt.

Nach der Veranstaltung findet wie gewohnt Tanz mit „Helga und Band“ statt. Hier gelten die Vorgaben der Verordnung, so dass Paartanz erlaubt ist. Entsprechend der Verordnung sind auf alle Verkehrs- und Gemeinschaftsflächen Abstandsregeln einzuhalten und medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen. Verstöße hiergegen können zum Hausverbot führen. „Wir hoffen, dass alle diese Regeln respektieren. Nur so können wir gemeinsam Karneval feiern,“ appelliert der Vereinsvorstand an seine Gäste. Kartenbestellungen erfolgen über die Karsdorfer Wohnungsbau GmbH, Kirchstraße 2, in Wetzendorf persönlich oder telefonisch unter 034461/56 78 75 sowie per E-Mail . Hier erfolgt nach Bestelleingang eine Bestätigung.

Seit der Gründung hat sich die Mitgliederzahl von 43 im Jahr 1994 auf derzeit über 110 mehr als verdoppelt. Fast die Hälfte aller Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, welche zum überwiegenden Teil dem karnevalistischen Tanzsport betreiben. Durch eine intensive Kinder- und Jugendarbeit, war es möglich eine eigene Tanzsportabteilung aufzubauen, welche Mitglied im Landessportbund und Deutschen Tanzsportverband ist. Kartenbestellungen via E-Mail: veranstaltung@karsdorfer-karnevalsverein.de