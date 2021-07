„Fässchen“-Wirt im Tipper-Glück

Naumburg/Kleinjena - In jedem Viertelfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft lag Martin Schumann im Tippspiel unserer Zeitung mit seinen Vorhersagen richtig. Dass es nach der regulären Spielzeit zwischen Außenseiter Schweiz und den Spaniern noch keinen Sieger gibt (in die Wertung kommen in den K.-o.-Partien wie bei unserem regionalen Tippspiel die Ergebnisse nach 90 Minuten), ahnte er ebenso wie das Weiterkommen der Italiener, Dänen (hier sogar mit dem exakten Resultat) und Engländer. Und so, aber auch mit einer Portion Glück beim Losen, sicherte sich der 40-Jährige den Spieltagsgewinn.

Schumann gewann als Sieger der achten Runde damit 50 Euro von der BRU Security GmbH. Er kam wie André Jentsch aus Merseburg und der Naumburger Martin Schoder auf neun Punkte. Den geteilten vierten Platz in der Spieltagswertung belegten Franziska Eschrich (Bad Kösen), Gökhan Karadag (Köln), Maik Krähling (Naumburg) und Martin Sturm (Freyburg/je 8). Unser prominenter Tipp-Pate, Ex-Landrat Harri Reiche aus Wohlmirstedt, erreichte fünf Zähler.

„Oh! Das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass ich in dieser Runde ganz vorn dabei bin“, freute sich Schumann bei unserem Anruf am Sonntagmorgen, als er gerade dabei war, im „Fässchen“ die Küche für den Ansturm der Mittagsgäste vorzubereiten. Vor knapp einem Jahr, am 17. Juli, hatte er den Kleinjenaer Gasthof übernommen und wiedereröffnet. Als Koch und Wirt sei er jetzt endlich wieder ohne Testpflicht für seine Kundschaft da. Die Gaststätte laufe gut; allerdings habe er jetzt kaum noch Zeit für den Fußball und „seinen“ FC RSK Freyburg, bei dem er jahrelang als Stadionsprecher gewirkt hatte. „Wenn der Spielbetrieb wieder normal läuft, hoffe ich schon, am Sonnabendnachmittag mal zwei Stunden abknapsen zu können, um im Jahnsportpark vorbeizuschauen“, so Martin Schumann. Er wisse jedoch nicht, ob die Kicker aus der Unstrutstadt einen Nachfolger hinterm Mikro gefunden haben oder „ob die Lautsprecher künftig wie schon auf vielen anderen Sportplätzen der Region stumm bleiben werden“.

Beste Teams der achten Runde unseres EM-Tippspiels waren „Je Beh“ (André, Olaf und Simone Jentsch aus Merseburg/Bad Lauchstädt) sowie „SV_Wacker 1919“ (André Jentsch und Hannes Schunke aus Wengelsdorf) mit je 6,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wir_sind_Kaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 72,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

In der Gesamtwertung und damit im Kampf um den 250-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg bleibt es spannend. Lisa Herz hat sich da inzwischen auf den geteilten ersten Platz geschoben. In den Top Ten zu finden sind auch Dirk Bornschein, Torjäger des Reinsdorfer SV, sowie Jörg Hanisch und Julian Könnicke vom SC Naumburg. Es bleiben den teilnehmenden Tippern nun lediglich noch drei Spiele.

Das Logo des EM-Tippspiels unserer Zeitung. (Grafik: Bernd Martin)

Stand der Gesamtwertung:

1. Kevin Bichlmeier (Erding) 78

1. Dominik Anders (Glauchau) 78

1. Lisa Herz (Klosterhäseler) 78

1. Michael Lutz (Arnstadt) 78

5. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 77

5. Cuesta Jimenez (Hamburg) 77

7. Claudio Zöfelt (Salzgitter) 76

8. Dirk Bornschein (Reinsdorf) 75

8. Micheel Tönnies (Bempflingen) 75

10. Andreas Kues (Bochum) 74

10. Jörg Hanisch (Naumburg) 74

10. Julian Könnicke (Naumburg) 74

10. Christian Bock (Hamburg) 74