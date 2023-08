Am 15. September kommen auf dem Naumburger Marktplatz wieder verschiedene Fundsachen bei einer Versteigerung des Fundbüros unter den Hammer. Was zu beachten ist.

Wie in den Vorjahren lädt das Naumburger Fundbüro - hier mit den damaligen Auszubildenden Amy Böttger und David Berger - zu einer Versteigerung von Fundsachen ein. Sie findet am 15. September statt.

Naumburg/ag - Am 15. September wird die alljährliche Versteigerung der Fundsachen aus dem Fundbüro der Stadt Naumburg stattfinden. Auf dem Markt werden ab 15 Uhr wieder zahlreiche Fundgegenstände wie 17 Fahrräder, Rucksäcke, Brillen und einiges an Bekleidung angeboten, heißt es in einer von der Stadtverwaltung veröffentlichten Mitteilung. Vorab können die Fundgegenstände am Veranstaltungstag ab 14 Uhr auf dem Marktplatz in Augenschein genommen werden.

„Versteigert werden ausschließlich Fundsachen, die mindestens ein halbes Jahr im Fundbüro aufbewahrt wurden und keinem Eigentümer beziehungsweise keiner Eigentümerin zugeordnet werden konnten“, heißt es in der Veröffentlichung weiter. Bei den angebotenen Fundsachen handelt es sich um gebrauchte Gegenstände, die Mängel aufweisen können. Die Fundsachen werden daher ersteigert wie gesehen. Ein Umtausch ist deshalb ausgeschlossen.

Zu beachten ist, dass die ersteigerten Gegenstände direkt nach Erteilung des Zuschlags vor Ort in bar zu bezahlen sind und anschließend ausgehändigt werden. Eine Zahlung mit EC- oder Kreditkarte ist nicht möglich. Personen, die aktuell noch Dinge vermissen oder als Finder einen Anspruch auf ein Fundstück haben, werden gebeten, sich umgehend im Fundbüro der Stadt zu melden. Die Frist dafür endet am 1. September.

Bei Fragen zur Fundsachenversteigerung steht das Bürgerbüro unter Telefon 03445/273-362 bis -370 oder per E-Mail zur Verfügung. Dort gibt es auch weitere Informationen und Hinweise.Ein Überblick über die Fundsachen ist über das Online-Fundbüro der Stadt möglich: www.e-fund.eu/fundbueros.php. Anfragen per E-Mail an: [email protected]