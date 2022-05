Fahrgastschiffe ab Saison 2023 elektrisch unterwegs

Bad Kösen - Wenn alles kommt, wie es kommen soll, dann werden ab der Saison 2023 die beiden Bad Kösener Fahrgastschiffe komplett unter Strom stehen - will heißen: mit Elektromotoren ausgestattet sein. Die schon seit Langem nicht mehr zeitgemäßen Multicar-Antriebe aus den Jahren 1989 beziehungsweise 1991 hätten dann endlich ausgedient. Sowohl Manfred Berro, Pächter der Saaleschifffahrt in Bad Kösen, als auch Eigentümer Stadt Naumburg bestätigten jetzt entsprechende Informationen unserer Zeitung. Demnach sollen schon in Kürze notwendige Förderanträge gestellt und nachfolgend Preise eingeholt werden.

