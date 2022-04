Fahrgast berührt Zugbegleiterin unsittlich und greift Polizisten an

Vorfall ereignet sich in Regionalbahn zwischen Nebra und Naumburg.

In einer Regionalbahn zwischen Nebra und Naumburg wurde eine Zugbegleiterin am Dienstagabend von einem Fahrgast sexuell belästigt.

Naumburg/Nebra - Wegen sexueller Belästigung, Drogenbesitzes, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstands und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 46-jährigen Fahrgast einer Regionalbahn zwischen Nebra und Naumburg.

Dieser hatte laut Beamten im Zug am Dienstagabend eine 45-jährige Zugbegleiterin unsittlich berührt. Am Naumburger Bahnhof wurde er gestellt. Dabei reagierte der Mann, der unter Drogen- und Alkohol stand, beleidigend gegenüber den Polizisten und griff sie teils an. Deshalb wurde er gefesselt. Bei der Durchsuchung wurden drogenähnliche Substanzen sichergestellt. Wegen seines Zustands wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. (nt/mz)