Zu einem mysteriösen Unfall wurde die Polizei am Montagabend im Burgenlandkreis gerufen. Eine Pkw-Fahrerin hatte ein verunfalltes Auto im Straßengraben entdeckt - der Fahrzeugführer war jedoch verschwunden.

Mertendorf - Am Montagabend meldete eine zufällig vorbeifahrende Autofahrerin in der Nähe des Abzweigs Mertendorf (Burgenlandkreis) ein verunfalltes Fahrzeug im Graben. Der Motor des Autos lief noch, als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen. Im Fahrzeug fanden sie die Kfz-Zulassung sowie einen Ausweis und einen Führerschein.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Fahrzeugführer unverletzt geblieben war. Warum er sein Auto zurückließ, blieb jedoch ungeklärt.