Die Brüder und Tischler Michael (l.) und Sandro Weiße stehen in ihrer Werkstatt in Braunsroda.

Braunsroda - Aktuell, so bekennt Sandro Weiße, ginge es gar nicht mehr in erster Linie darum, das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln und auszubauen, sondern schlicht um Entlastung. Mit Anzeigen in den einschlägigen Social-Media-Kanälen sucht der 49-Jährige Verstärkung für die „Allround Connection“, das eigene Unternehmen, das er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Michael sowie mit seiner im Büro mithelfenden Ehefrau Stefanie betreibt.