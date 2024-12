Laucha/Dorndorf.- An der Dorfstraße in Dorndorf bei Laucha ist es in der Nacht zu Montag zu einer Explosion gekommen. Anwohner meldeten per Notruf einen lauten Knall, so die Polizei.

Vor Ort stellen die Beamten den Angaben nach einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Die Geldkassette sowie diverse Zigarettenschachteln seien geklaut worden.

Der Gesamtschaden werde auf einen Betrag in Höhe von mehreren Tausend Euro geschätzt.