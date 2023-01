Ex-Trainerin sagt: „HCB ist der Titelfavorit“

Ines Seidler war bis 2018 Trainerin der Oberliga-Männer des HCB, seitdem coacht sie das Team des USV Halle. Am Samstag kommt es in der Sporthalle Bildungszentrum in Halle-Neustadt zum Wiedersehen.

Halle/Naumburg - Sie hatte einst eine Ära beim HC Burgenland geprägt, die erste Männermannschaft des Clubs in der Mitteldeutschen Oberliga etabliert und den Vorgängerverein HSV Naumburg-Stößen bis in die damalige Regionalliga geführt: Ines Seidler. Vor viereinhalb Jahren endete das Engagement der Trainerin in Naumburg; seitdem coacht sie die Männer des USV Halle. Am Samstag trifft Seidler mit den „Panthern“, wie sich die Handballer aus der Saalestadt nennen, auf ihren Ex-Verein. Der Tabellendritte empfängt den Spitzenreiter. Es ist die Toppartie des vorletzten Hinrunden-Spieltags der Oberliga. Der Anwurf erfolgt um 19 Uhr in der Sporthalle Bildungszentrum in Halle-Neustadt.

Meisterhafte „Panther“

Wie schon zu HCB-Zeiten erreicht man Ines Seidler, wenn man sie anruft, meist hinter dem Lenkrad. Mit ihrem Ehemann Ralf betreibt sie im Saalekreis noch immer ein Transportunterunternehmen. „Ich bin weiterhin viel unterwegs. Aber der Vorteil einer eigenen Firma ist, dass man sich den Tag ganz gut einteilen, dass man den Beruf und das sportliche Engagement unter einen Hut bringen kann“, sagt die frühere DDR-Oberliga- und spätere Zweitbundesligaspielerin (für Halloren Halle beziehungsweise Union Halle-Neustadt).

Am Telefon erzählt Seidler, dass sie sich auf das Duell mit den Burgenländern sehr freue. „Das ist ein absolutes Spitzenspiel. Wir haben nicht den ganz großen Druck, denn die Gäste sind der Favorit - nicht nur in der Begegnung, sondern auch auf den Titel.“ Der HCB habe in der Breite den besten Kader der Liga und enorme individuelle Qualität, so die USV-Trainerin. Das weiß sie aus intensivem Videostudium, denn aus dem aktuellen Kader der Burgenländer kennt Ines Seidler nur noch Kapitän Kenny Dober sowie den nach einigen schweren Knieverletzungen um sein Comeback kämpfenden Stephan Meyer aus gemeinsamen HCB-Tagen.

„Wir wollen am Samstag abliefern, den HCB ärgern und oben dranbleiben“, kündigt die „Dompteurin“ der USV-Panther an. Immerhin sind diese als Titelverteidiger in die Saison 2022/23 der Mitteldeutschen Oberliga gegangen. „Den Aufstieg konnten wir uns finanziell einfach nicht leisten“, berichtet Seidler. „Wir hätten für die 3. Liga unsere Mannschaft verstärken müssen. Das wollten wir nicht. Vielmehr bauen wir auf die Jugend und Talente aus den eigenen Reihen.“ Und was passiert, sollten die Hallenser - mit aktuell 20:6 Punkten drei Zähler hinter Liga-Primus HCB - am Ende dieser Serie erneut ganz vorn liegen? „Darüber machen wir uns zurzeit keine Gedanken. Wichtig für uns wird sein, in diesem engen Feld an der Spitze weiter mitzumischen“, erklärt Ines Seidler, die ihren Schützlingen eine zweiwöchige Feiertagspause mit nur individuellem Training gegönnt hat. „Von schweren Verletzungen sind wir zum Glück verschont. Uns hat allerdings die Erkältungswelle erwischt, aber das geht sicher vielen Teams so“, erzählt die erfahrene Trainerin.

Wir wollen am Samstag abliefern, den HCB ärgern und oben dranbleiben. Ines Seidler

Ähnlich sieht es beim morgigen Gegner der Hallenser aus. Abgesehen von gerissenen Bändern im Sprunggelenk ihres Sportlichen Leiters Steffen Baumgart, der allerdings nicht mehr auf dem Spielfeld gefordert ist, sind momentan in erster Line Grippesymptome die hartnäckigsten Konkurrenten der Burgenländer. Seit dem 3. Januar steht das Team des litauischen Erfolgscoaches Svajunas Kairis wieder im Training.

Mit dabei ist auch weiterhin Marc Esche, der in der vergangenen Saison als Linksaußen noch für Erstligist DHFK Leipzig aufgelaufen und dann vereinslos war, ehe ihm der HCB die Chance gab, sich in der vierthöchsten Spielklasse für ein mögliches Engagement im Profihandball zu empfehlen (wir berichteten). Bis zum 15. Februar ist das Transferfenster geöffnet. Mindestens bis Ende Januar wird Esche noch für die Burgenländer spielberechtigt sein. „Wir hoffen aber, dass er bis zum Saisonende bei uns bleibt“, sagt Steffen Baumgart.

Den morgigen Gegner schätzt der heutige Sportliche Leiter und nach Ines Seidlers Abschied 2018 deren Nachfolger auf dem Trainerposten des HCB als „sehr tempo- und einsatzstark“ ein, „aber auch in der Abwehr extrem verbessert mit einem exzellenten Helmut Feger im Tor“. „Wir dürfen uns von der aggressiven Spielweise und dem schnellen Umkehrspiel der Hallenser nicht beeindrucken lassen. Gelingt uns das, ist der angestrebte zwölfte Saisonsieg möglich“, meint Steffen Baumgart.

Galia bald fester Torwarttrainer?

Ein alter Bekannter beim HCB wird möglicherweise in naher Zukunft wieder im Anflug auf Naumburg sein: Michael Galia, früherer Keeper der Burgenländer, soll nach dem Willen der Verantwortlichen des Clubs fester Torwarttrainer der Oberliga-Männer und -Frauen des HCB werden. „Das ist jedenfalls unser Plan. Mal sehen, ob wir ihn realisieren können“, so Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter der Burgenländer, gegenüber Tageblatt/MZ.

Galia war zuletzt für den HBV Jena als Torwarttrainer aktiv und dann in seine tschechische Heimat zum Erstligisten und aktuellen Tabellenführer HK FCC Mešto Lovosice gewechselt, für den mittlerweile auch der slowakische Nationalspieler Marek Hnidak - in der vergangenen Saison noch beim HCB unter Vertrag - aufläuft. Zusammen mit seinem Bruder Martin, 204-facher Nationalspieler und ebenfalls Keeper, betreut der 40-jährige Michael Galia auch den U-15- und U-16-Torwartnachwuchs unseres Nachbarlandes.

Doppelpack in Plotha

Heimvorteil haben am Sonntag in Plotha zum Start in die Rückrunde die beiden anderen höherklassigen HCB-Teams. Die von Sascha Meiner trainierten Frauen empfangen ab 14 Uhr den Vorjahresvizemeister Dessau-Roßlauer HV, der in dieser Saison allerdings bislang etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt und aktuell mit 6:12 Punkten nur Neunter ist. Die Burgenländerinnen liegen indes mit 14:6 Zählern als Dritter hinter dem BSV Sachsen Zwickau II und dem Görlitzer HC (je 15:5) aussichtsreich im Titelrennen. Zwickau gewann am vergangenen Sonntag das Nachholspiel gegen Görlitz mit 40:28 und zog in der Tabelle an den Gästen vorbei.

In der Sachsen-Anhalt-Liga hat für die zweite Männermannschaft des HCB als derzeitiger Vorletzter mit 6:20 Punkten der Klassenerhalt die absolute Priorität. Am Sonntag ab 16.30 Uhr spielt sie gegen den Ranglistenneunten SV Eintracht Gommern (10:14).