Ex-Ringer erkämpft sich als Rotkäppchen-Azubi Besten-Status

Freyburg - In seinem Heimatort, der Ringer-Hochburg Barnstädt, betrieb er bis ins Jugendalter hinein den traditionsreichen Kampfsport. Nun hat Pascal Fröhlich, freilich auf einem anderen Gebiet, seinen bislang wohl größten Erfolg errungen: Der 24-Jährige, der in diesem Jahr in der „Rotkäppchen“-Sektkellerei die dreijährige Lehre zum Lebensmitteltechniker abschloss, wurde unlängst von der IHK Halle-Dessau als einer der besten Absolventen 2022 in der Berufsausbildung geehrt.