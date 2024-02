Kim Le Thanh verbindet in ihrem als Büro- und Marketingservice startenden Unternehmen die Themen Wald und Wein. Im April will sie in Querfurt ein repräsentives Büro eröffnen.

Wangen. - Passender hätte der Ort unseres Treffens mit Kim Le Thanh, das „Waldschlösschen“ in Wangen, kaum gewählt sein können: Das Wort Schlösschen erinnert an die Amtszeit der heute 34-Jährigen als Weinmajestät von Bad Kösen (2011 bis 2013); und der zweite Wortbestandteil legt die Spur zu dem Projekt, mit dem Le Thanh jetzt in die berufliche Selbstständigkeit starten will.