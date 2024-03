Ex Nebraer holt sich in der vierten Runde die 50 Euro

Naumburg. - Der aus Nebra stammende Robin Schmidt hat die 4. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 26-Jährige lebt mittlerweile in Sangerhausen, arbeitet bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz als Kundenberater und steht nun auch nicht mehr für den FC ZWK Nebra, sondern für den VfB Artern zwischen den Torpfosten. Wie auch der Eckartsbergaer Steven Göbel erreichte Schmidt zwölf Punkte und hatte zudem das nötige Losglück. Insgesamt nahmen 328 Tipper an der vierten Auflage der neuen Tipprunde teil. Der Naumburger Reiner Töpfer holte sieben Zähler und verteidigte damit die Führung in der Gesamtwertung. Deren Sieger erhält am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Robin Schmidts Tipps:

SC Naumburg - TSV Leuna 0:0/2:2

BSC Laucha - VfB Oberröblingen 1:1/1:1

BW Bad Kösen - SC Naumburg II 1:1/3:1

FC RSK Freyburg - Eintracht Kreisfeld 2:3/3:2

Wengelsdorf - ESV Herrengosserstedt 0:2/4:1

SG ZW Karsdorf - Lossa/Rastenberg 2:3/2:3

Nebra II - Schönburg-Possenhain-Leißling 3:1/3:1

Baumersrodaer SV - SV Kretzschau 1:2/1:1

FC ZWK Nebra - Großgrimma/Hohenmölsen 2:0/3:1

TSV Großkorbetha - Bad Bibra /Saubach 1:1/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 37

2. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 35

3. Sybille Körner (Bad Bibra) 34

3. Max Wege (Leipzig) 34

3. Christian Schmidt (Naumburg) 34

3. Markus Konieczny (Memleben) 34

7. Frank Ritter (Naumburg) 33

7. Hannes Schunke (Wallendorf) 33

9. Jens Butthof (Freyburg) 32

9. Carolin Papke (Klosterhäseler) 32

9. Oliver Trabert (Nebra) 32

Bestes Team der Gesamtwertung ist nun „vonwegen“ (Klaus und Max Wege/Görlitz, Leipzig) mit 31,5 Zählern im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (hbo)