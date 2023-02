Karlsruhe/Saubach - Nach einem Weg durch alle Instanzen steht seit gestern fest: Rupert Schlosser, ehemaliger Finneland-Bürgermeister und von 1972 bis November 2019 CDU-Mitglied, muss 740 Euro Sonderbeitrag an den CDU-Kreisverband Burgenlandkreis nachzahlen. Der 2. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) hat entschieden, dass Parteien Anspruch auf Sonderbeiträge von ehrenamtlichen Bürgermeistern haben. So heißt es, „dass eine politische Partei einen parteiangehörigen ehrenamtlich tätigen Bürgermeister auf Grundlage ihrer Satzung auf Zahlung eines Teils seiner Aufwandsentschädigung als Sonderbeitrag gerichtlich in Anspruch nehmen kann“ (Aktenzeichen II ZR 144/21). Damit endet ein Streit, der mit einer Klage des CDU-Kreisverbandes Burgenlandkreis seinen Anfang nahm.

