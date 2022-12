Europapokalsieger bei der HCB-Reserve in Plotha plötzlich auf der Bank

Was Helmut Kurrat zu diesem Überraschungs-Coup veranlasst hat. In der ersten Männermannschaft des HCB debütiert ein ehemaliger Bundesliga-Profi.

Plotha/Freiberg/Zwickau - Die Zuschauer der Partien der beiden höherklassigen Männermannschaften des HC Burgenland am zweiten Adventwochenende werden sich verwundert die Augen gerieben haben. Wer spielt denn da in Freiberg für die HCB-Erste erst im zentralen Rückraum, dann auf der Linksaußenposition? Und wer sitzt bei der Reserve der Burgenländer in Plotha beim Duell mit Spitzenreiter Wittenberg-Piesteritz auf der Bank?

Dass der Club immer für Überraschungen gut ist, weiß man ja. Nun hat er in dieser Hinsicht erneut zugeschlagen - gleich im Doppelpack. Am späten Samstagabend debütierte im Oberliga-Team des HCB mit Marc Esche ein ehemaliger Bundesligaspieler, der noch in der vergangenen Saison für den SC DHfK Leipzig im deutschen Oberhaus auf Torejagd gegangen ist. „Marc hat dort keinen neuen Vertrag erhalten und ist auf der Suche nach einem neuen Verein gewesen. Er ist ein toller Typ, ein toller Mensch und ein toller Handballer. Wir freuen uns sehr, dass er sich vorerst für uns entschieden hat“, erklärte Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter der Burgenländer, den „Blitz-Transfer“. Esche ist 23, ehemaliger Jugend-Nationalspieler und könnte theoretisch innerhalb des noch bis zum 15. Februar 2023 offenen Transferfensters zu einem Erst- oder Zweitbundesligisten wechseln. Der Kontakt zu ihm ist über HCB-Keeper Marian Voigt zustande gekommen.

Marc Esche, bis Ende der letzten Saison noch beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig unter Vertrag, debütierte am Samstag in Freiberg im HCB-Trikot. (Foto: Kassandra Maul)

In der Partie bei der HSG Freiberg erzielte Marc Esche bei seinem Debüt im Trikot der Burgenländer drei Tore, bevor ihn die Referees nach einer unglücklichen Abwehraktion des Feldes verwiesen. „Diese Rote Karte war völlig überzogen“, meinte Baumgart. Davon unbeeindruckt, zeigten die Gäste in einer fairen Partie mit gut mitspielenden Sachsen eine souveräne Leistung. Ihr deutlicher 32:23-Erfolg zementierte den Platz an der Tabellenspitze. Verfolger USV Halle verlor 22:27 bei Pirna/Heidenau und hat nun drei Punkte Rückstand.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HSG Freiberg - HC Burgenland 23:32 (12:15). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke 1, Laurenz Kröber 2, Niklas Seifert 1, Steve Baumgärtel 2, Tim Bielzer 5, Florian Pfeiffer 2, Mirco Fritzsche 3, Kevin Szep-Kis 8/3, Richard Vogel 1, Tom Hanner 4, Marc Esche 3/1, Janko Pesic - Siebenmeter: Freiberg 1/0, HCB 5/4; Zeitstrafen: Freiberg 2, HCB 3 (plus Rote Karte für Esche).

Die zweite überraschende Personalie im HCB-Kosmos gab es am Sonntag: Helmut Kurrat, siebenfacher DDR-Meister sowie Europapokalsieger mit dem SCM und heute Leiter des Olympiastützpunkts Sachsen-Anhalt in Magdeburg, saß im Heimspiel der Sachsen-Anhalt-Liga gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Wittenberg-Piesteritz bei der Burgenland-Reserve auf der Bank und unterstützte Spielertrainer Marcus Deibicht.

Marcus Deibicht (l.), Spielertrainer der HCB-Reserve, wird am Sonntagnachmittag in Plotha in der Kabine und später auf der Bank von Europapokalsieger Helmut Kurrat (hinten, Mitte) aus Magdeburg unterstützt. (Foto: Verein)

„Das war quasi ein Geburtsgeschenk für seinen Sohn Tom, der in unserer Zweiten spielt und sich das mal gewünscht hat“, klärt Baumgart auf. Mit den Kurrats ist die Familie des HCB-Sportchefs seit Jahrzehnten befreundet. Helmut Kurrat und Steffen Baumgarts Vater Reiner waren nicht nur Teamkollegen an der Elbe, sondern trainierten in Magdeburg zusammen auch den damaligen Zweitbundesligisten Fermersleber SV. Bis etwa zur 40. Minute hielt die HCB-Reserve am Sonntag übrigens super mit, dann aber setzte sich der haushohe Favorit aus der Lutherstadt noch mit 31:23 deutlich durch.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: HC Burgenland II - Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 23:31 (14:14). HCB II: Matthias Manz, Jakob Aumann; Marcus Deibicht 1, Marcus Födisch 1, Eric Emmerich 1, Tim Kurrat 3, Tom-Erik Röhrborn 4, Lucas Haucke 4, Stephan Fichtner 9/5, Martin Voigt, Tim Krenz, Martin Tillmann, Jonas Hassenmeier - Siebenmeter: HCB II 5/5, Grün-Weiß 2/2; Zeitstrafen: HCB II 1, Grün-Weiß 2.

Einen unglücklichen Verlauf nahm am Sonntagnachmittag die Partie für die Oberliga-Frauen des HCB in Zwickau. Die Gäste mussten kurzfristig auf die erkrankte Justine Schmitz verzichten und deshalb in der Abwehr wie im Angriff umstellen. „Unsere Mannschaft erwischte eine sehr gute Anfangsphase, in der sie diszipliniert gespielt hat. Doch im letzten Drittel zog sich die bis dahin überragende Marie Knappe eine Oberschenkelzerrung zu, und im weiteren Verlauf kam sie nur noch zu den Siebenmetern aufs Feld“, berichtet Coach Sascha Meiner. Kurz nach dem Seitenwechsel lagen die Burgenländerinnen noch mit drei Toren vorn, doch zwischen der 37. und 44. Minute erlaubten sie - weil sie sich zahlreiche technische Fehler leisteten - dem Gastgeber einen 8:1-Lauf. „Das war dann gegen die junge Bundesliga-Reserve des BSV Sachsen nicht mehr zu kompensieren“, so Meiner, dessen Team schließlich knapp mit 32:34 unterlag.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: BSV Sachsen Zwickau II - HC Burgenland 34:32 (17:18). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth; Linda Uhlig 2, Julia Pöschel 6, Marie Knappe 9/6, Juliana Maul 2, Sandra Kube 7, Lea Guderian 4, Jasmin Heinz, Lena John, Lea Schönefeld, Carmen Ringler 2, Celine Knorr - Siebenmeter: Zwickau II 6/4, HCB 6/6; Zeitstrafen: Zwickau II 6, HCB 3.