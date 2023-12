Im Wettbewerb „Religious Heritage Innovator of the Year 2023“ der Organisation „Future for Religious Heritage“(FRH) zählen die Vereinigten Domstifter zu den Finalisten. Im Mittelpunkt steht der Schutz des religiösen Erbes.

Die Organisation „Future for Religious Heritage“(FRH) würdigt den Cranach-Triegel-Altar. Mit ihm zählten sie zu den Finalisten im Wettbewerb „Religious Heritage Innovator of the Year 2023".

Naumburg/afa - Anerkennung für die Vereinigten Domstifter mit dem Cranach-Triebel-Altar: Beim Wettbewerb „Religious Heritage Innovator of the Year 2023“ wurden sie zu den Finalisten gewählt. Die Organisation „Future for Religious Heritage“(FRH) hatte die in ihren Augen wichtigsten europäischen Projekte ausgezeichnet, die sich dem Schutz religiöser Stätten verschrieben haben. In der Begründung für die Auszeichnung der Naumburger heißt es: „Die zentrale Tafel des Altarbildes war während der Reformation verloren gegangen, als eine Gruppe von Bilderstürmern in den Dom eindrang und zahlreiche Gegenstände und Kunstwerke zerstörte.

Fast fünf Jahrhunderte nach diesem Ereignis beschlossen die Verantwortlichen für die Kathedrale, eine neue Mitteltafel anzufertigen, die sich harmonisch mit den beiden erhaltenen Flügeln aus dem 16. Jahrhundert verbindet. Das Ergebnis war ein Tafelbild, dessen bewusste Modernität auch Menschen, die keiner Konfession angehören, nicht unberührt lässt.“

„Überglücklich über internationale Wahrnehmung“

Stiftsdirektor Holger Kunde freute sich außerordentlich über die Auszeichnung: „Wir sind überglücklich über die internationale Wahrnehmung des Vorhabens und die große positive Resonanz des Cranach-Triegel-Retabels, die es inzwischen auch im europäischen Maßstab erlangt hat. Wir freuen uns sehr, auch bei der Preisverleihung in Krakau im kommenden September das Projekt einem breiten Publikum vorzustellen.“

Weiterhin würdigte die Jury die Vereinigten Domstifter für die umfassende Quellenanalyse zur Geschichte des Altares, aus der die ursprüngliche Positionierung des von Cranach geschaffenen Retabels auf dem Marienaltar des Naumburger Westchores erwiesen wird.

Expertenjury bewertet Wettbewerbsbeiträge

Der „Religious Heritage Innovator of the Year“ ist ein Wettbewerb, der von der FRH im Jahr 2022 ins Leben gerufen wurde, um außergewöhnliche Leistungen im Bereich des religiösen Erbes zu würdigen. Die Wettbewerbsbeiträge werden von einer hochrangigen Expertenjury nach den Werten Inklusion, Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit, Innovation und Zusammenarbeit bewertet, die mit den Säulen des Aktionsrahmens der Europäischen Kommission für das Kulturerbe übereinstimmen. Der FRH gehören mehr als 200 Mitglieder aus 43 Ländern an.

Gewinner des Wettbewerbs wurde das Yorker Minster mit dem Projekt „York Minster Precinct Neighbourhood Plan by the Chapter of York“. Die weiteren Finalisten sind neben den Vereinigten Domstiftern der „International Burial Grounds Survey von AG Intl Ldt & Church of England“, das Projekt „Juden in der Tschechischen Republik: Gestern und heute von Miller Mosaic“ und die Einreichung aus Spanien „Klöster: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Patrimonio para Jóvenes“.