Essen auf Herd in Flammen: Seniorin in Freiroda gerettet

Einsatz der Bad Kösener Feuerwehr in Freiroda: Dort war es infolge eines Brandes in einer Küche zu starker Rußbildung gekommen.

Freiroda - Die lauten Alarmsignale der Fahrzeuge auf dem Lielje-Ring in Bad Kösen wollten so gar nicht zur abendlichen Ruhe des Karfreitags passen, doch die Einsatzkräfte der Bad Kösener Feuerwehr hatten gegen 16.30 Uhr mit aller Technik nach Freiroda auszurücken. Die Meldung „Großbrand eines Wohnhauses in der Ortslage“ ließ dabei nichts Gutes erahnen. Nun, zu einem Großbrand war es auf dem Grundstück An der Lieske 3 zwar nicht gekommen, doch entstand dort erheblicher Sachschaden.

Wie sich zeigte, war es im Obergeschoss des dortigen Hauses zu einer starken Rauchentwicklung in einer Küche gekommen. Ein Nachbar, der zugleich Mitglied der ortsansässigen Wehr ist, bemerkte den Rauch und konnte mit Hilfe anderer eine betroffene 75-jährige Bewohnerin aus dem Gebäude holen, so dass sie schnell wieder frische Luft einatmen konnte. Gleichzeitig rollten die Einsatzfahrzeuge der Bad Kösener mit 15 Kameradinnen und Kameraden an - ihnen oblag die weitere Arbeit. Die Schwierigkeit bestand für sie zunächst vor allem darin, die Fahrzeuge trotz räumlicher Enge sinnvoll zu platzieren, um gegebenenfalls vollumfänglich eingreifen zu können. Die Feuerwehrleute gingen mit schwerem Atemschutz in das Gebäude und sorgten mit einer Überdruckbelüftung dafür, dass der schwarze Rauch aus der Küche gepresst wurde, zugleich kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um den Brandherd ausfindig zu machen.

Laut Polizei war das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Bad Kösener Feuerwehr gelöscht worden, so dass größerer Schaden vermieden werden konnte und vor allem keine Verletzten zu beklagen sind. Die Brandursache soll ein angebranntes Essen auf dem Herd gewesen sein. Die Seniorin wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 3.500 Euro. Das komplette Haus war infolge der starken Rußentwicklung zunächst unbewohnbar. Die Bad Kösener Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach eineinhalb Stunden beenden. (be/mhe)