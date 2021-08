Erster Sieg gegen Lossa/Rastenberg?

Der FC ZWK Nebra will am Sonntag auf eigenem Platz den ersten Sieg überhaupt gegen Lossa/Rastenberg in der Kreisoberliga feiern - hinten, v.l.: Lukas Sander, Henrik Möder, Tobias Breuer; zweite Reihe von hinten, v.l.: Mannschaftsleiter Stefan Abend, Nils Schmidt, Lars Hess, Lukas Poweleit, Henning Knuhr, Marvin Schültke, Hannes Schröder; zweite Reihe von vorn, v.l.: Torwarttrainer Jörg Schröder, Lukas Eckardt, Darian Trautmann, Niklas Hesse, Tom Bruder, Trainer Ralf Kretzschmar; sitzend, v.l.: Markus Konieczny, Marvin Christiani, Andy Horstmann, Oliver Trabert, Markus Hübner, Oliver Schulschefski. Es fehlen Christopher Weihrauch, Nico Beyer und Christian Schmidt.

Naumburg - Mit der Löbitzer Co-Trainerin Patricia Pospieschni, die in dieser Woche unsere Expertin ist, blicken wir auf die zehn Partien der zweiten Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung. Sie hat schon für den Nachwuchs des damaligen Erstligisten USV Jena und für RB Leipzig gespielt, ist aktuell für den FC Carl Zeiss Jena III in der Thüringenliga aktiv. Die mittlerweile 21-Jährige begann ihre Laufbahn als Fußballerin bei Naumburg 05, später lief sie für die Frauen des FC RSK Freyburg auf. Weil sie zwischendurch als Nachwuchsspielerin auch mal einige Zeit in Löbitz aktiv war, ist der Kontakt zur VSG nie abgerissen.

Patricia Pospieschni unterstützt den Trainer der VSG Löbitz 71, Frank Prater, der in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen die Freyburger RSK-Reserve als Torwart eingesprungen war. (Foto: Andreas Löffler)

Inzwischen ist Patricia Pospieschni Co-Trainerin der Löbitzer Kreisklasse-Männer und hilft damit dem Vereinsvorsitzenden und Interimscoach Frank Prater, der aber weiter auf der Suche nach einem Cheftrainer ist. „Unsere Mannschaft wird aus den Fehlern, die sie zum Saisonauftakt gemacht hat, lernen. Wenn sie die Ordnung und die Kommunikation auf dem Platz verbessert, sollte es mit dem ersten Sieg des neuen Spieljahres klappen“, so die angehende Krankenpflegerin vor der morgigen Partie in der Kreisklasse, Staffel 2, bei Osterfeld II/Meineweh. Pospieschni tippt auf einen 4:2-Sieg der Löbitzer. Treffer in dieser Partie traut sie zum Beispiel Lucas Cebulla und Tom Böhme zu.

LANDESLIGA Süd: SC Naumburg - Blau-Weiß Günthersdorf. Der Saisonstart der Domstädter auf dem heimischen Anger gegen den 1. FC Merseburg II ist ja mit 1:2 in die Hose gegangen. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich bei dem einen oder anderen Aktiven der Schwarz-Roten im „Oberstübchen“ die Meinung breitgemacht haben könnte, dass gegen die Reserve der Merseburger ein Sieg keine übermäßigen Anstrengungen abverlangen würde, wenn man doch im Testspiel gegen die Oberliga-Vertretung der Merseburger ein Remis (2:2) erreicht hatte. Gegen die Günthersdorfer soll nun in der angestammten Heimspielstätte Stadion Saalestraße nach Möglichkeit Wiedergutmachung betrieben werden. Ansonsten setzt es wie im bislang einzigen Heimspiel gegen die Blau-Weißen erneut eine Schlappe (1:3 am 23. Februar 2019, danach zwei coronabedingte Ausfälle) - und das Saisonziel Aufstieg müsste zunächst einmal korrigiert werden.

Patricia Pospieschni tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 2:0.

LANDESKLASSE: ESV Herrengosserstedt - SV Spora. Für die Herrengosserstedter heißt es nach dem 0:4 zum Auftakt in Spergau wieder einmal, das Tabellenfeld so weit wie möglich von hinten aufzurollen. Dazu empfangen sie die am ersten Spieltag ebenfalls ohne Punkte gebliebenen Sporaer (0:1 gegen Braunsbedra). Dabei konnte das SVS-Team eine halbstündige personelle Überlegenheit nach einer Roten Karte für einen Gästespieler nicht nutzen. Bislang lief es für den ESV daheim gegen Spora recht ordentlich, wie drei Siege in vier Partien auf eigenem Platz belegen.

Patricia Pospieschni tippt 1:0, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

SV Braunsbedra - FC RSK Freyburg. Vor knapp zwei Jahren standen sich die Geiseltaler und die Jahnstädter zum ersten Nachwende-Punktspiel überhaupt gegenüber. Damals konnte sich die RSK-Elf im eigenen Stadion deutlich mit 4:1 durchsetzen. Das

Rückspiel dieser Saison und beide Partien des Folgejahres fielen dann Corona zum Opfer. Nun stehen sich die beiden am ersten Spieltag jeweils siegreichen, Teams (die Freyburger gewannen 3:1 gegen Wacker Wengelsdorf) beim SVB gegenüber.

Patricia Pospieschni tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

TSV Leuna - BSC 99 Laucha. Vor einer vermeintlich unlösbaren Aufgabe scheinen die Glockenstädter zu stehen - zumindest haben sie nach der Wende in Leuna noch nicht gewonnen (vier Remis, drei Niederlagen). Da hofft man beim BSC, der mit einem 1:0-Heimsieg gegen Burgwerben gestartet ist, natürlich, dass der Knoten endlich platzt. Ein Treffer wie vor einer Woche - und auch wenn dieser sogar wieder von einem Spieler des Gegners erzielt wird - könnte da schon reichen.

Patricia Pospieschni tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

KREISOBERLIGA: FC ZWK Nebra - SG Lossa/Rastenberg. Während die Naumburger Reserve bereits heute Abend nach dem 2:0-Auftaktsieg bei der Eintracht/ Union-Kombi gegen Tröglitz in der Erfolgsspur bleiben will, bestreitet Lossa/Rastenberg am Sonntag in Nebra das zweite Regionalderby der Saison. Die Unstrutstädter haben übrigens gegen die länderübergreifende Spielgemeinschaft noch nie gewonnen (vier Niederlagen, drei Remis).

Patricia Pospieschni tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

Blau-Weiß Bad Kösen - TSV Großkorbetha. Am Gradierwerk treffen zwei Sieger der Auftaktrunde aufeinander. Die Kurstädter (6:2 in Tröglitz) sind gegen den TSV (4:1-Erfolg über Profen) aber favorisiert. Fünf von bisher sieben Duellen mit Großkorbetha haben sie für sich entschieden.

Patricia Pospieschni tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 2:0.

Eintracht Profen - SV Mertendorf. In immerhin drei von vier Gastspielen in der Tagebauregion konnten die Wethautaler bislang punkten. Warum sollte ihnen das am Sonntag nicht erneut gelingen? Gut wäre es nach der 2:3-Niederlage gegen Osterfeld.

Patricia Pospieschni tippt 2:1, Tageblatt/MZ tippt 0:1.

KREISKLASSE: SV Kaiserpfalz - FSV Klosterhäseler. Bei beiden Partien der Staffel 1 lässt sich der Spielausgang schwer prognostizieren. Die Kicker aus Klosterhäseler hatten zum Auftakt 0:0 gegen die Baumersrodaer Reserve gespielt, waren da aber wohl angesichts des Todesfalls in den eigenen Reihen am Vortag (wir berichteten) verständlicherweise nicht wirklich bei der Sache. Und was in dieser Saison die Kaiserpfälzer leisten können, kann auch nicht wenigstens ansatzweise beurteilt werden, da sie zum Auftakt noch pausierten. Gespielt wird morgen in der Wohlmirstedter Küchenteicharena.

Patricia Pospieschni tippt 2:4, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Reinsdorfer SV - SG ZW Karsdorf. Letzteres gilt auch für die Reinsdorfer, deren Auftaktspiel bei der Mertendorfer Reserve auf den 4. September verschoben wurde. Der RSV empfängt auf seiner derzeitigen Ausweich-Heimspielstätte in Weißenschirmbach die zum Auftakt von der SCN-Dritten arg gebeutelten (1:5) Karsdorfer . Da scheint eher ein Sieg der Gastgeber wahrscheinlich zu sein.

Patricia Pospieschni tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 3:2.

Osterfeld II/Meineweh - VSG Löbitz 71. Nachdem sie vom Spielausschuss des KFV Burgenland als einziges Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung in die Staffel 2 der Kreisklasse eingeteilt worden sind, haben die Löbitzer nun wenigstens das „kleine“ Wethautal-Derby gegen die Osterfelder Reserve im Spielprogramm. Zum Auftakt hatte die VSG 2:5 gegen die Kombination Hohenmölsen/Großgrimma II/ Burgwerben II verloren. „Unsere Mannschaft wird aus den Fehlern, die sie zum Saisonauftakt gemacht hat, lernen. Wenn sie die Ordnung und die Kommunikation auf dem Platz verbessert, sollte es mit dem ersten Sieg des neuen Spieljahres klappen“, sagt Patricia Pospieschni. Treffer in dieser Partie traut die angehende Krankenpflegerin zum Beispiel Lucas Cebulla und Tom Böhme zu.

Patricia Pospieschni tippt 2:4, Tageblatt/MZ tippt 1:2.