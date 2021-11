Erster Advent: Stadt Naumburg sagt „Marienzauber“ ab

Für den Weihnachtsmarkt steht „2G-Regel“ in Aussicht.

In und um das Naumburger Marientor sollte der "Marienzauber" als Ersatz für "Weihnachtliches in den Höfen" veranstaltet werden. Nun sagte die Stadt auch diese Variante ab.

Naumburg - „Die Lage ändert sich täglich, und die Inzidenzwerte schießen durch die Decke. Da wäre eine Veranstaltung mit überregionaler Anziehungskraft einfach unangebracht.“ Mit diesen Worten begründete am Donnerstag der städtische Fachbereichsleiter Olaf Ehrhardt auf Anfrage unserer Zeitung eine Entscheidung, die kurz zuvor im Naumburger Rathaus getroffen worden war. Und zwar: Der für das erste Adventswochenende geplante „Marienzauber“ ist abgesagt.

„Marienzauber“ sollte „Höfe“ ersetzen

Coronabedingt war bereits vor etlichen Wochen beschlossen worden, die alljährlichen „Höfe“ nicht zu organisieren und durch den „Marienzauber“ zu ersetzen. Statt enger Hinterhöfe wären die Stände der Händler auf dem Marienplatz und in der Marienstraße aufgebaut worden. Doch mit der aus dem Ruder gelaufenen Corona-Lage wird auch das mittlerweile als zu riskante Veranstaltung eingestuft.

Keine endgültige Klarheit herrschte im Rathaus hingegen, was die Durchführung des Weihnachtsmarktes angeht. „Da müssen wir jetzt einfach die weiteren Entscheidungen und Verordnungen von Bund, Land und Kreis abwarten. Stand jetzt richten wir uns darauf ein, dass wir den Weihnachtsmarkt mit einer 2G-Beschränkung durchführen. Die personelle Kontrolle dessen müssen wir dann eben organisieren“, so Ehrhardt. Das Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn bleibe bis auf Weiteres ohne eine 2- oder 3-G-Einschränkung. Aber auch hier könne es gut sein, dass eine neue Verordnung neue Anforderungen mit sich bringt.

Auch „Advent in den Weinbergen“ steht auf der Kippe

Im Gegensatz zum „Marienzauber“ ist die für den 4./5. Dezember geplante Saale-Glühweinwanderung noch nicht abgesagt. Auf der Kippe steht indes der „Advent in den Weinbergen“ am 18./19. Dezember. Wie Organisator Volker Frölich sagt, wolle man am Montag eine Entscheidung treffen.

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz im Burgenlandkreis ist derweil auf einen Wert von 680,8 gestiegen. Dazu trugen 329 Neuinfektionen bei. Wie der Kreis mitteilt, werden mittlerweile 71 Covid-Patienten stationär behandelt.