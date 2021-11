Naumburg - Am Sonnabend, 27. November, wollen die Verantwortlichen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) entscheiden, wie es mit dem Spielbetrieb auf Landes- und Kreisebene weitergeht. Bislang hat der FSA lediglich zwei Runden abgesetzt und eine Zwangspause bis einschließlich 28. November im Erwachsenen- und Jugendbereich verordnet (Tageblatt/MZ berichtete).

Eine Runde bereits komplett

„Wir gehen weiter davon aus, dass der Spielbetrieb vorerst nicht wieder aufgenommen wird und wir vorzeitig in die Winterpause gehen“, sagte am Donnerstag

der für das Wettkampfgeschehen verantwortliche Vizepräsident des Kreisfachverbandes (KFV) Burgenland, Tobias Czäczine, gegenüber unserer Zeitung. Man warte die Entscheidung des Landesverbandes ab und werde diese mittragen. „Wir sind in der komfortablen Lage, dass im Männerbereich im Burgenlandkreis zumindest die erste Wertungsgrundlage erreicht wurde“, so Czäczine.

Soll heißen: In der Kreisoberliga sowie in der Kreisliga und der Kreisklasse ist die erste von insgesamt drei geplanten Meisterschaftsrunden bereits komplett absolviert worden. „Würde zum jetzigen Zeitpunkt die Saison abgebrochen werden, käme der Stand nach der Hinrunde in die Wertung. Sind mehr als 50 Prozent der zweiten Runde absolviert, würde die Quotientenregel - also Anzahl der erreichten Punkte geteilt durch die Anzahl der ausgetragenen Spiele - greifen“, erklärt der KFV-Vize die Verfahrensweise bei einem vorzeitigen Ende der Saison 2021/22. Zumindest auf Kreisebene wäre es also bereits möglich, eine einigermaßen faire Bewertung des Spieljahres inklusive Auf- und Abstiegsregelung vorzunehmen.

Indes bleiben Unklarheiten, was die Möglichkeiten des Trainingsbetriebs unter den Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnungen betrifft. „Grundsätzlich ist laut Landessportbund das Training im Freien auch ohne die 3-G-Regel weiter möglich“, erklärte Tobias Czäczine. Was zum Beispiel aber vom LSB und dem FSA unterschiedlich bewertet werde, sei die Nutzung von Sozialgebäuden hinsichtlich 2G. „Hier erwarten wir in den nächsten Tagen eine Klärung“, so Czäczine.

Der NOFV unterbricht

Derweil hat der Vorstand des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) entschieden, zwar den Spielbetrieb in der hiesigen Regionalliga-Staffel bis auf Weiteres fortzusetzen, dafür aber den Spielbetrieb in den Amateurspielklassen (Männer-Oberligen, Frauen-Regionalliga, Junioren-Regionalligen, Futsal-Regionalliga) vorerst bis zum 31. Dezember 2021 zu unterbrechen. „Die spielleitenden Organe werden sich mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Jahr 2022 und weiteren wettbewerbssichernden Maßnahmen beschäftigen und Lösungsvorschläge, auch unter Einbeziehung der Vereine, erarbeiten“, heißt es in einer vom NOFV veröffentlichten Erklärung.

Es ist zu erwarten, dass sich der FSA morgen den Beschlüssen des Nordostdeutschen Verbandes anschließen wird.