Naumburg. - Markus Heinze aus Dresden hat die erste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 48-Jährige stammt aus Görlitz, ist Fan des FC Erzgebirge Aue und in der Veranstaltungstechnik tätig. Er kam als Einziger der insgesamt 326 Tipper auf 15 Zähler aus nur neun Partien. Wie Heinze berichtet, habe er bis auf Besuche an Saale-Unstrut und die Tatsache, dass seine Mutter an der Postfachschule in Naumburg studiert hat, keinen Bezug zur hiesigen Region. Der Gesamteinzelsieger des Tippspiels darf sich auf eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM, freuen.

Resultate/Markus Heinzes Tipps:

SC Naumburg - BW Brachstedt ausgefallen

Blau-Weiß Bad Kösen - SV Zöschen 2:3/2:1

SV Braunsbedra - BSC Laucha 2:0/2:0

FC RSK Freyburg - Einheit Halle 5:3/1:1

Eintracht Kreisfeld - SC Naumburg II 2:1/2:1

Baumersrodaer SV - Blau-Weiß Grana 1:4/0:2

SG ZW Karsdorf - Balgstädt/Laucha II 4:2/3:1

SG Spergau - ESV Herrengosserstedt 2:0/2:0

FC RSK Freyburg II - Lossa/Rastenberg 1:3/1:3

Großgrimma/Hohenmölsen - Bad Bibra/Saubach 6:0/2:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Markus Heinze (Dresden) 15

2. Ronny Haas (Auenwald) 14

3. Jens Butthof (Freyburg) 13

3. Daniel Helbig (Gleina) 13

3. Christian Haberzettl (Freyburg) 13

3. Tom Heinzelmann (Merseburg) 13

7. Annelie Adam (Naumburg) 12

7. Frank Schoder (Naumburg) 12

7. Christian Schmidt (Naumburg) 12

7. Robert Jesswein (Freyburg) 12

7. Ulf Töpfer (Naumburg) 12

Bestes Team der ersten Runde war „Dynamisches_Duo“ - das sind Ronny Haas und Ulf Töpfer - mit 13,0 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)