Erst 19 und schon Vorstandsmitglied

Naumburg/Löbitz - Es ist immer gut, wenn Sportvereine engagierte Mitglieder in ihren Reihen haben, auf die sich verlassen können, die mithelfen, den Laden am Laufen zu halten. Sind diese Ehrenamtler dann auch noch jung, was in diesen Zeiten gar nicht so üblich ist - noch besser! Erik Hüttig ist so ein leuchtendes Beispiel. Bei der VSG Löbitz bringt sich der erst 19-Jährige bereits im Vorstand ein. „Meine offizielle Funktion ist Schriftführer, aber ich kümmere mich aktuell auch um den Abschluss von Testspielen für unser Kreisklasse-Männerteam“, berichtet der Löbitzer, der in eben jener Mannschaft selbst mitkickt - zumeist im offensiven Mittelfeld.

Nun hat Erik Hüttig nicht nur seinen Heimatverein, sondern die gesamte Saale-Unstrut-Finne-Region würdig vertreten: als Gewinner der fünften Runde des EM-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ. Nachdem die letzten beiden Siege nach Bochum beziehungsweise Gotha gegangen waren, hält er also die Fahne der Lokalmatadoren wieder hoch.

Der 19-Jährige setzte sich mit starken 14 Punkten aus sechs Partien vor den Naumburgern Marco Gröschel und Louis Selig (beide 13) durch. Je zwölf Zähler ertippten Dominik Anders aus Glauchau, Thomas Stichling aus Karsdorf, Hartmut Bender aus Naumburg und Thomas Knoche aus Hannover. Unser prominenter Tipp-Pate, Naumburgs künftiger (ab 1. Juli) Oberbürgermeister Armin Müller, holte übrigens sieben Punkte.

Mit der VSG, die vor 50 Jahren gegründet wurde, freut sich Erik Hüttig auf die kommende, hoffentlich wieder normalere Fußballsaison. „Wir trainieren bereits seit vier Wochen und können es kaum erwarten, dass es wieder losgeht“, so der Azubi, der seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement in einem Monat abschließen wird und dann von der Firma Elektro Rothe übernommen werden soll.

Ins Zeug gelegt hatte sich der Löbitzer übrigens auch im Rahmen der Ligabetrieb-Premiere von Saale-Unstrut-E-Football, bei der er für seinen Heimatverein antrat. „Zwar war ich da nicht ganz so erfolgreich, wie ich es mir erhofft hatte, doch es war trotzdem ein super organisierter Wettbewerb, bei dem man neue Leute kennenlernen konnte“, erzählt Erik Hüttig. Und einer dieser neu gewonnenen Kontakte wird den Löbitzern wahrscheinlich auch zu einem neuen Testspielpartner auf dem richtigen Fußballplatz verhelfen. „Ich stehe gerade im Austausch mit dem E-Sport-Vertreter von Schwarz-Gelb Deuben. Jetzt muss es nur noch mit einem Termin klappen“, berichtet Hüttig.

Seinen Gewinn, 50 Euro von der BRU Security GmbH, will Erik Hüttig übrigens in die Mannschaftskasse spenden - noch ein Beleg für die große Verbundenheit mit seinem Verein.

Stand der Gesamtwertung:

1. Cuesta Jimenez (Hamburg) 51

2. Nick Schuch (Gotha) 49

2. Felix Rohwer (Bremen) 49

2. Norbert Schiele (Lossa) 49

2. Julian Könnicke (Naumburg) 49

2. Christian Bock (Hamburg) 49

2. Patryk Tischbierek (Frankfurt/Main) 49

8. Florian Jäger (Freyburg) 48

8. Marco Gröschel (Naumburg) 48

8. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 48

8. Maria Rottwinkel (Ostbevern) 48

Bestes Team des fünften Spieltags waren „WesleyCrushers“ - das sind Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg - mit 9,5 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wirsind Kaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 44,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.