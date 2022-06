Memleben/jak - Unter dem Titel „Des Kaisers Herz - Archäologische Tiefenfahndung am Sterbeort Ottos des Großen“ lädt das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben zu einer Erlebnisreise durch die Zeit ein, die im Jahr 2023 ganz besondere Einblicke in die Vergangenheit bieten wird. Mit modernen Medien, interaktiven Angeboten, einem neuen museumspädagogischen Angebot sowie Fachführungen vor Ort soll das 1050. Gedenken an den Tod Kaiser Ottos des Großen im Jahr 2023 als touristisches Werbeinstrument in Memleben für Saale-Unstrut und ganz Sachsen-Anhalt genutzt werden. „Unter dem Titel ’Des Kaisers letzte Reise’ wird es auch ein begleitendes Kooperationsprojekt mit anderen Ottonen-Orten geben, darunter Quedlinburg und Magdeburg“, heißt es in der Pressemitteilung.

