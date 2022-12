Erhebliche Verkehrsbehinderungen: Der Winter schlägt im Burgenlandkreis wieder zu

Naumburg - Winter Nummer zwei: Wie bereits am 20. November hat in der Nacht einsetzender Schneefall am Freitagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Außerdem ereigneten sich auf den Straßen im Burgenlandkreis 31 Unfälle. „Sie gingen überwiegend glimpflich aus“, sagte eine Sprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis. Auf der B 88 nahe Naumburg verunglückte am Morgen auf winterglatter Straße der Fahrer eines Pkw BMW und wurde dabei leicht verletzt. In Hohenmölsen rutschte auf der Lützner Straße der Fahrer eines Pkw in die Leitplanke. Als er aus seinem Auto stieg, wurde der Mann von einem anderen herannahenden Pkw touchiert und ebenfalls leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

