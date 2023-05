HCB-Kapitän Kenny Dober lief nach mehr als zehn Jahren mal wieder in seiner Heimatstadt Weißenfels auf. In der Stadthalle trug er am Mai-Feiertag drei Tore zum 40:20-Heimerfolg der Burgenländer gegen Freiberg bei.

Weißenfels - Der vom HC Burgenland gestartete „Versuchsballon“ hat den erhofften Erfolg gebracht und ist nach getaner Arbeit wieder butterweich gelandet: Mit einem 40:20-Heimsieg gegen die HSG Freiberg haben die Handballmänner des Oberliga-Spitzenreiters am Mai-Feiertag ihren - zunächst einmaligen - Ausflug in die Weißenfelser Stadthalle souverän über die Bühne gebracht. „Das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich bin hochzufrieden. Mein Dank gilt unserem Vorstandsmitglied Matthias Lisker und seinen Mitstreitern, die alles top organisiert haben“, sagte Uwe Gering.

Der HCB-Präsident hatte sich zu dem ungewöhnlichen Schritt, eine der Heimpartien des Club-Flaggschiffes nach Weißenfels zu verlegen, durchgerungen, um den Zuschauerschnitt zu erhöhen (Tageblatt/MZ berichtete). „Ich glaube, der Test ist gelungen und zum Nachahmen geeignet. Wir hatten 450 zahlende und insgesamt mehr als 600 Zuschauer in der Halle“, so Gering, der sich eine Fifty-fifty-Verteilung der Heimspiele in Naumburg und Weißenfels vorstellen kann und auf dem Weg dahin in der kommenden Saison mehr als eine Partie aus der Domstadt „auslagern“ will.

Gegen die nicht mit voller Kapelle angetretenen Freiberger spielten die Burgenländer am Montagnachmittag konzentriert auf; bereits kurz vor der Pause, als sie mit zehn Toren vorn lagen, war die Vorentscheidung zu ihren Gunsten quasi gefallen. Wie schon beim 41:30-Erfolg zwei Wochen zuvor gegen Jena erzielte Niklas Seifert den 40. Treffer seines Teams - damit „darf“ er erneut einen Kasten Bier springen lassen. Bester Werfer des Tabellenführers war einmal mehr Marc Esche, der zehnmal traf und alle fünf Siebenmeter, zu denen er angetreten war, versenkte.

Ein besonderes Spiel war das gestrige für HCB-Kapitän Kenny Dober, der nach mehr als zehn Jahren mal wieder in seiner Heimatstadt auflief. „Das war mit der SG Saaletal im Derby gegen meinen vorherigen Verein Weißenfelser HV“, erinnerte sich Dober. Die Stimmung beim Oberliga-Duell mit den Freibergern sei super gewesen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in der 3. Liga, falls wir aufsteigen sollten, öfter in der Stadthalle spielen“, so der Spielführer des souveränen Spitzenreiters. Noch ist der Titelgewinn und der damit verbundene Aufstieg aber nicht in trockenen Tüchern, weil am Montagabend Verfolger Plauen-Oberlosa nach dem 29:18-Sieg vom Samstag in Staßfurt auch sein zweites Spiel des langen Wochenendes gewann (31:28 daheim gegen Concordia Delitzsch).

Am Samstag, 6. Mai, gastieren die Burgenländer beim HC Aschersleben. Danach folgen für den HCB noch die Partien im Naumburger „Euroville“ gegen den USV Halle (Donnerstag, 18. Mai, 19 Uhr) sowie bei der HG Köthen (Samstag, 20. Mai, 19 Uhr). Noch offen ist, ob das am Samstag ausgefallene Spiel in Pirna nachgeholt oder gewertet wird.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: HC Burgenland - HSG Freiberg 40:20 (20:11). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Stefan Remke 1, Kenny Dober 3, Paul Zänker 2/1, Laurenz Kröber 2, Niklas Seifert 5, Florian Pfeiffer 1, Mirco Fritzsche 2, Richard Vagner 3, Tom Hanner 6, Kevin Szep-Kis 4, Marcel Popa 1, Marc Esche 10/5 - Siebenmeter: HCB 6/6, Freiberg 2/1; Zeitstrafen: HCB 4, Freiberg 5.