Erfolgreicher Start für Laucha und Bad Kösen

Naumburg - Während die Landesklasse-Fußballer des FC RSK Freyburg nach dem am Donnerstagabend abgesagten Test gegen Roßleben/Bottendorf (wir berichteten) am Samstag ein vereinsinternes Turnier mit der Reserve und den „Alten Herren“ austrugen, fiel auch das für Freitagabend angesetzte Spiel des Landesligisten SC Naumburg bei Blau-Weiß Dölau II wetterbedingt aus. SCN-Coach Matthias Krause „schenkte“ seinen Schützlingen jedoch ein freies Wochenende, „weil wir konditionell auf einem ganz guten Level sind“, wie er sagte. Die Partie Rot-Weiß Reichardtswerben - Baumersrodaer SV II wurde abgesagt und soll am 5. März nachgeholt werden.

BSC Laucha - SC Naumburg II 4:2 (4:1). Die Gäste traten mit einem Mix aus zweiter und dritter Mannschaft an und begannen gefällig. Nach einem Freistoß von Abubacar Schätz leitete Ervin Kullafi den Ball zu Boni Yaou (20.) weiter, der nur noch abstauben musste. „Danach hörten wir unverständlicherweise auf, Fußball zu spielen, und kassierten innerhalb kürzester Zeit vier Gegentore“, so SCN-Coach Patrick Hausmann. Zwischen der 25. und der 41. Minute verwandelten Maximilian Handt (nach einem Pass von Fabian Keidel), Matthias Meissner (per Strafstoß nach einem Foul von SCN-Keeper Lucas Könnicke an Alexander Saal), Lucas Hoffmann (mit sehenswertem Schuss unter die Querlatte nach Eckstoß von Handt) sowie Keidel den 0:1-Rückstand in eine 4:1-Pausenführung der gastgebenden Landesklasse-Kicker. Diese profitierten in dieser Phase freilich auch von der Windunterstützung; Lucas Hoffmann traf zudem noch den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der Kreisoberligist aus Naumburg: Nun mit dem Wind im Rücken, verkürzte er noch einmal. Der Lauchaer Keeper konnte den Ball nach einem Freistoß von Schätz nicht festhalten, und im Nachsetzen war Yaou (55.) zum 4:2 erfolgreich. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Für das kommende Wochenende suchen wir jetzt noch einen Testspielgegner, nachdem wir die geplante Partie in Jena wegen der dort geltenden Regeln absagen mussten“, meinte Lauchas Trainer Ronny Starch.

BSC 99: Reis - Meissner, Thieme, D. Ulrich, Saal, Bothe, Handt, Riesen, L. Hoffmann, Schumann, Keidel (ferner Sielaff, Schmidt, Walther).

SCN II: Könnicke - St. Hagge, Großmann, Eichstädt, Weingarten, Kullafi, Schätz, Nguyen, Yaou, Reber, Leopold (ferner Lange, Kazemie, Sommer, Kämmerer).

Boni Yaou (Mitte) wird von Abubacar Schätz (v.l.), Johann Reber, Ervin Kullafi und André Weingarten zum Naumburger Führungstreffer beglückwünscht. (Foto: Torsten Biel)

SV Großrudestedt - ESV Herrengosserstedt 5:1 (2:0). Rechtzeitig vor diesem Testspiel der Herrengosserstedter gegen den Thüringer Kreisoberligisten am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Sömmerda hatte sich der böige Wind etwas gelegt. Deshalb waren die Bedingungen recht gut. Zu Beginn konnte der ESV drei Torchancen nicht nutzen. „Nach 20 Minuten hätten wir gut und gerne mit 2:0 vorn liegen müssen“, meinte Coach Thomas Kitzing. Doch die Tore schoss der Gegner: David Menge (28.) und Peter Hesse (43.) sorgten für die Pausenführung der Großrudestedter, die in der zweiten Halbzeit ihren Vorsprung durch Björn Kunold (50.), Menge (53.) und Joel Klette (60.) auf fünf Treffer ausbauten. Die Bemühungen der Burgenländer um eine Resultatsverbesserung wurden belohnt, als Markus Löhnert (65.) nach Vorlage von Jakob Fiedler zum 5:1 erfolgreich war.

ESV: Nürnberger - Polley, Fiedler, Chr. Oberreich, M. Löhnert, E. Oberreich, Hermann, Birke, E. Meyer, Schröder-Reif, Braune (ferner Grieser, T. Meyer).

SV Großgrimma - Blau-Weiß Bad Kösen 0:4 (0:3). Gegen den ersatzgeschwächten gastgebenden Landesklasse-Vertreter war das hiesige Kreisoberliga-Spitzenteam in der ersten Halbzeit mit seinem frühen Pressing in der Hälfte des Gegners sehr erfolgreich. Mit dem „Tor des Jahres“, einem Fallrückzieher aus elf Metern in den Winkel, brachte Florian Schlegel (23.) die Kurstädter in Front. Oliver Eschrich (27.) mit Windunterstützung - er war nach seinem Schuss schon abgedreht, aber der Ball ging nicht am Kasten vorbei, sondern senkte sich noch ins lange Eck - sowie Kevin Gerber (35.) nach schönem Doppelpass mit Stephan Breitfeld bauten den Vorsprung der Gäste bis zur Pause auf drei Treffer aus. Sven Albrecht (86.) stellte nach Vorarbeit von Oliver Eschrich den Endstand her. „Wir sind konditionell schon gut in Schuss, aber uns fehlt noch etwas die Spielpraxis“, sagte Bad Kösens Trainer Matthias Große nach dem ersten Test seines Teams nach der Winterpause. Bis zum Re-Start der Meisterschaft hofft er, noch zwei Partien - am kommenden Wochenende gegen Camburg und dann in Halle - austragen zu können.

Blau-Weiß: Transchel - O. Eschrich, Ruhm, Marius Große, P. Riebel, Breitfeld, Gerber, Schlegel, Jo. Porsche, Petersen, Schmidt (ferner Albrecht, Keitel, R. Schibath).

Rotation Aschersleben - FC ZWK Nebra 1:4 (1:2). Im Duell zweier Kreisoberligisten setzten sich die Unstrutstädter im Salzlandkreis klar durch. Lukas Poweleit (13.) schoss nach Vorarbeit von Henrik Möder im Nachsetzen das Nebraer Führungstor. Hans-John Germey (20.) glich wenig später für Aschersleben aus, aber Henning Knuhr (36.) brachte das ZWK-Team nach einem Angriff über die linke Seite (einen Flankenball von Lukas Eckardt ließ Poweleit passieren) erneut in Front. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel war Knuhr auch zum 1:3 erfolgreich; die Vorarbeit hatte Felix Klingenstein geleistet. Und nach einem weiteren Vorstoß über die starke linke Seite der Gäste, erneut initiiert von Klingenstein, traf Poweleit (67.) zum 1:4-Endresultat. Am kommenden Samstag bestreiten die Nebraer beim FC RSK Freyburg ihre Generalprobe vor dem Rückrundenstart im Burgenland-Oberhaus.

FC ZWK: O. Trabert - Tille, Konieczny, Möder, Schulschefski, Hess, Breuer, Knuhr, L. Eckardt, Poweleit, Hübner (ferner Hesse, Klingenstein, L. Sander).

Roßleben/Bottendorf - Lossa/Rastenberg 3:2 (3:1). Das Eintracht/Union-Team geriet am Sonntag in Roßleben bei starkem Gegenwind durch Tobias Stock (4.) schnell in Rückstand. Justin Krämer vergab zunächst eine gute Chance für die Gäste, ehe er nach schöner Vorarbeit von Maurice Brosche den Ausgleichstreffer (10.) erzielte. Aber bereits im Gegenzug traf Stock erneut. Maximilian Weidauer (45.) stellte den 3:1-Pausenstand her. In der zweiten Halbzeit nahm die länderübergreifende Kombination das Zepter in die Hand, und Mario Rahaus (46.) markierte per Freistoß das Anschlusstor. Während die Gastgeber versuchten zu kontern, vergaben Krämer, Rahaus, Marcus Jöricke und Brosche weitere gute Möglichkeiten des hiesigen Kreisoberligisten.

FSV Kölleda - Lossa/Rastenberg 1:1 (1:0). Eine Woche zuvor hatte die Eintracht/Union-Kombi ihr erstes Spiel in Vorbereitung auf den Re-Start der Meisterschaft absolviert. Auf dem Kunstrasenplatz der Kölledaer erkämpften sich die Gäste ein nicht unverdientes Remis. Die spielerische Überlegenheit des FSV kompensierten sie mit großem Laufaufwand und Einsatz. Eine Minute vor der Pause ging Kölleda nach einem sehenswerten Angriff über drei Stationen durch Nick Maroldt in Führung. Kurz nach Wiederbeginn hatte Leonard Wagner die große Chance zum Ausgleich, doch er verfehlte das Gehäuse der Gastgeber knapp. Mario Rahaus (59.) erzielte schließlich nach einem Pass von Michael Neuhauß den Ausgleichstreffer.

Baumersrodaer SV - Einigkeit Tollwitz 6:0 (3:0). Gegen den Tabellendritten der Kreisklasse, Staffel 2, des benachbarten Saalekreises feierte der Spitzenreiter der hiesigen Kreisliga-Staffel am Sonntag einen souveränen Erfolg. Albert Reinicke (9.) eröffnete mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung den Torreigen. Nun lief das Spiel der Gastgeber auf Hochtouren, und Mathias Engel (13.) sowie Tobias Tenscher nach Vorlage von Florian Frenzel (34.) bauten den Vorsprung des BSV bis zur Pause auf drei Treffer aus. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Baumersrodaer druckvoll. Nach einem Freistoß von Chris Karl war Robin Engel (54.) mit dem Kopf zur Stelle, und es stand 4:0. Mit einem großartigen Reflex verhinderte auf der Gegenseite Schlussmann Yves Schreiber (62.) ein Tor der Tollwitzer. Aber auch die Platzherren vergaben gute Möglichkeiten, so Robin Engel und Florian Jäger. Nachdem Gästekeeper Christian Karsten einen Schuss von Robin Engel zur Seite abgewehrt hatte, staubte Frenzel (76.) zum 5:0 ab. Neun Minuten vor Schluss umkurvte Florian Frenzel den Tollwitzer Torwart, er spielte aber uneigennützig zu Tobias Tenscher quer, der das halbe Dutzend BSV-Treffer vollmachte. Nach Ansicht von Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter der Baumersrodaer, war der Sieg seines Teams verdient, er hätte aber durchaus noch zwei Tore höher ausfallen können.