Entwurf für neues Theater im alten Schlachthof steht

Naumburg - Da man sich dieser Tage ständig entweder über andere Menschen aufregt oder mit wiederum anderen mitleidet, hilft es, etwas zu haben, auf das man sich freuen kann. Die kommenden Wochenenden? Weihnachten? Der nächste Urlaub? Alles ungewiss. Also noch weiter in die Zukunft schweifen. Vielleicht ins Jahr 2023. Dort wartet am Horizont ein neues Theater für die Stadt Naumburg.

Wie es aussehen wird, dazu bekommen die Stadträte des Technischen Ausschusses sowie alle Interessierten in der kommenden Woche einen ersten Einblick. Am Mittwoch wird ab 18.30 Uhr im „Schlösschen“ am Markt die Entwurfsplanung zum neuen Standort am Alten Schlachthof in der Talstraße präsentiert. Denn dort, wo sich dieser Tage lange Schlangen für die „Booster“-Impfungen bilden, sollen Ende 2023 schon Stücke inszeniert werden. In der Beschlussvorlage der Stadt lässt sich schon erkennen, wie die Spielstätte mal aussehen wird.

Investitionssumme liegt bei 3,5 Millionen Euro

Dem Dresdner Architekten-Büro von Peter Zirkel, das den Generalauftrag erhalten hatte, wurden klare Rahmenbedingungen gesetzt: eine Investitionssumme von 3,5 Millionen Euro (übrigens viel weniger als ursprünglich mal gedacht), ein Theatersaal für etwa 100 Gäste, eine Nutzbarkeit auch für andere Kulturveranstaltungen sowie Barrierefreiheit. Einen großen Neubau braucht es aufgrund der bestehenden Gebäude auf dem Gelände an der Talstraße nicht. „Der Raumbedarf des Theaters wird komplett im Gebäudebestand der Hallen des ehemaligen Schlachthofes umgesetzt. Ein kleiner Anbau zwischen den Hallen im Osten markiert den Eingang und schafft an zentraler Stelle ein Foyer als Verteiler zu den öffentlich zugänglichen Räumen, der Bühne, der Garderobe, der Gastronomie und des Sanitärbereichs“, heißt es in der Vorlage.

Schornsteine als Werbeflächen

In weiteren Gebäudeteilen werden Backstage-Bereiche, Werkstätten, Sanitärräume für die Angestellten sowie Lagerflächen vorgehalten. Auch eine Probenbühne, die zudem für „für kleine Studioaufführungen“ genutzt werden kann, ist Bestandteil der derzeitigen Planung, wie der Vorlage der Stadt zu entnehmen ist. Weitere Flächen stehen für Umkleideräume, Bühnentechnikräume, eine Technikzentrale sowie die allgemeine Haustechnik zur Verfügung. Der Schornstein könne zudem als Werbefläche dienen. Und welchen Eindruck werden die Gäste erhalten? „In den Innenräumen wird der Charakter des ehemaligen Industriebaus aufgegriffen“, heißt es.

Über Details zur Beheizung, zu Elektroinstallationen, zur Schallisolierung sowie vor allem zu den theaterspezifischen Einbauten wie Kettenzügen und Traversen können die Stadträte mit dem Architekten am Mittwoch ins Gespräch kommen. Was der Technische Ausschuss und vor allem auch Intendant Stefan Neugebauer von der Entwurfsplanung halten, darauf darf man gespannt sein. Stimmt dann auch der Gemeinderat am 8. Dezember zu und verlaufen die weiteren Schritte (Baugenehmigung, Ausführungsplanungen, Vergaben) wunschgemäß, so ist ein Baustart auf dem Schlachthof-Gelände für Ende April kommenden Jahres geplant.