Von Schließung bedroht: Wie Flemminger um ihre Kita kämpfen

Naumburg - Für die Zukunft der Kindertagesstätte in Flemmingen zeichnet sich eine überraschende - wenn es klappt sogar schier sensationelle - Wende ab. In einer „Flemminger Erklärung“, die den Naumburger Stadträten vorliegt, stellen engagierte Einwohner, Vereine und Unternehmen des Ortsteils mit Namen und Unterschrift dar, dass sie ihren Kindergarten retten wollen.

Der Clou dabei: Die notwendige Sanierung des städtischen Gebäudes - einer der größten Knackpunkte - soll durch Eigenleistungen und selbst akquirierte Gelder gestemmt werden. Dies stellte Ortsbürgermeister Joachim Vogel am Mittwochabend den Stadträten des Hauptausschusses vor.

Zum Hintergrund: Neben einem generellen Sanierungsstau machen vor allem Risse in den Wänden eine Sanierung des Gebäudes notwendig. Kosten von mehr als 600.000 Euro und mindestens ein halbes Jahr Bauzeit samt Kita-Schließung würde dies laut Stadtverwaltung bedeuten. „Würde“, denn im Rathaus, das wurde nun noch einmal klar, strebt man diese Sanierung nicht an. Wie Fachbereichsleiter Lars-Peter Maier im Hauptausschuss darlegte, fehlt für eine Eigenfinanzierung das Geld, und Fördermittel seien aussichtslos, was vor allem an der schlechten Auslastung der Kita mit derzeit nur sechs betreuten Kindern liege.

Über 170 Unterschriften

Marode Kita, kaum Kinder, kein Geld: Für die Stadt ist der Fall - also die Schließung zum Sommer 2023 - trotz aller Bekundungen, dass man die Ortsteile stärken will, klar. Und auch im Gemeinderat schien sich dafür eine Mehrheit abzuzeichnen. Doch das motivierte die Flemminger. Mehr als 170 Einwohner unterzeichneten ein Papier mit dem Titel „Unser Wille und unser Beitrag zum Erhalt der Kita“. Hinzu kommen die Unterschriften von vier Vereinen: den Keglern und den Burschen, der Feuerwehr und des Dorfgemeinschaftsvereins.

Ringanker, Dach, Fußböden

Doch das allein bezahlt keine Rechnungen. Deshalb ist folgender Satz wichtig: „Wir sind bereit, so wie wir den Kindergarten in den 1970er-Jahren eigenständig errichtet haben, auch heute einen signifikanten Beitrag zur Sanierung zu leisten.“ Und dazu listete Ortsbürgermeister Vogel im Ausschuss auf: „Die Firma Todte würde einen Ringanker zur Stabilisierung setzen, die Agriwatt dank Herrn Zier den kompletten Dachstuhl erneuern und eine Solaranlage bezahlen. Putz- und Malerarbeiten sowie einen neuen Fußboden übernehmen wir von der Maler- und Lackiererinnung. Auch die Dachdeckermeister Uwe und Steffen Jungnickel sind im Boot. Mit einem Heizungsbauer sind wir im Gespräch“, so Vogel.

Auf Nachfrage von Tageblatt/MZ tags darauf meinte Vogel, dass durch diese Spenden „eigentlich alle wichtigen Arbeiten abgedeckt sind. Weiteres, wie die Verstärkung der Bewehrung, können wir durch das Anpacken von Bürgern und Vereinen stemmen.“ Die Baukosten wären dadurch viel geringer als von der Stadt veranschlagt, und statt sechs Monaten Arbeit rechnet Vogel mit nur zwei. Eine Umsetzung könne dann schon kommendes Jahr geschehen.

Wichtig zudem: Vogel zeigte sich zu 100 Prozent sicher, dass es dann ein Leichtes sein wird, Eltern für die Kita in Flemmingen zu begeistern. Die beiden Hindernisse seien dann keine mehr. Die persönlichen Differenzen mit dem ehemaligen Betreuerteam sind Geschichte, und die Ungewissheit um die Sanierung wäre dann ja auch kein Problem mehr.

Und was sagen die Stadträte? Von denen gab es zunächst durch die Bank lobende Worte für das Engagement der Flemminger, etwa von Roswitha Leich (BBK/ FDP-Fraktion), die bekannte, dass sich dadurch ihre Meinung zum Erhalt der Kita komplett gewandelt hat. Thomas Klimke (Grüne) erinnerte daran, dass er schon vor Monaten gesagt habe, „wenn die Flemminger ihre Kita erhalten wollen, müssen sie es selber tun“.

„Es würde sich hier um einen Präzedenzfall, etwas für uns Einmaliges handeln.“ Bau-Fachbereichsleiterin Ute Freund

Einen wichtigen Punkt fragte Frank Doering (BBK) an, nämlich, ob das baurechtlich denn so einfach geht. Da es doch eigentlich für städtische Gebäude immer einer öffentlichen Ausschreibung bedürfe. Da sagte Bau-Fachbereichsleiterin Ute Freund, sie wolle nicht der Spielverderber sein, aber das stimme. „Es würde sich hier um einen Präzedenzfall, etwas für uns Einmaliges handeln.“ Man werde das gerne prüfen, aber sie stelle sich das schwierig vor.

Und wie geht es nun weiter? Henrik Schumann (VBL), einer der wenigen, die schon im Sommer gesagt hatten, man dürfe in puncto Schließung nicht so voreilig sein und müsse alle Möglichkeiten checken, schlug vor, einen Kriterienkatalog aufzustellen, anhand dessen im Sommer 23 eine Entscheidung gefällt wird. Das führte zu einigem überflüssigen politischen Hin und Her. Daniel Sturm bezeichnete Schumanns Idee als „Murks“, Jörg Schütze (beide CDU) stellte einen eigenen, fast deckungsgleichen Plan vor.

Sonderausschuss soll kommen

Kurzum: Oberbürgermeister Armin Müller vertagte das Thema. Und nach kurzer Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden legte er dar, dass ein Sonderausschuss einberufen werden soll, der dann festlegt, was der Kriterienkatalog beinhaltet. Die Flemminger gewinnen somit Zeit, weitere Spender zu gewinnen und Werbung bei den Eltern im Ort sowie in den benachbarten Wohngebieten zu machen, dass sie ihn dann auch nutzen müssen, den sanierten Kindergarten in ländlicher Umgebung. So es dazu kommt.