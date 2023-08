Der Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne wird die Kläranlage in Karsdorf umfangreich umbauen, um Energie einzusparen. In das Großvorhaben ist auch die Hochschule Magdeburg-Stendal eingebunden - ein Modellprojekt im Land. Was die Pläne vorsehen.

Karsdorf/Freyburg - „Simba“ - so heißt nicht nur ein sehr bekannter Löwe. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich auch eine Software für die Modellierung und dynamische Simulation in der Abwassertechnik, die in der Kläranlage Karsdorf künftig zur Anwendung kommen soll. So die Pläne des Wasser- und Abwasserverbandes Saale-Unstrut-Finne (WAV), der dafür mit dem Lehrstuhl für Abwassertechnik an der Hochschule (HS) Magdeburg-Stendal zusammenarbeitet.