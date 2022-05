Endlich singen und jubilieren

Wird sich am kommenden Sonnabend auf den Tag genau zum 100. Mal jähren: die Fahnenweihe des Grochlitzer Chores am 28. Mai 1922.

Naumburg - Wie sehr bei ihnen bereits die Vorfreude kribbelt und wie sehr sie es herbeisehnen, wieder in ganz großer Runde singen und endlich auch standesgemäß jubilieren zu können: Es war den Mitgliedern vom Männerchor Grochlitz am zurückliegenden Sonnabend bei ihrem Tun deutlich anzumerken. Das Ziel ihres vormittäglichen Arbeitseinsatzes auf dem Hof des Chor-Domizils in Altgrochlitz 22: die Vorbereitung der großen Festveranstaltung, die am kommenden Sonnabend, 28. Mai, ab 15 Uhr an genannter Stelle steigen soll - zum 185 (+1)-jährigen Gründungsjubiläum des Gesangsensembles und anlässlich der - auf den Tag genau - 100 Jahre zuvor erfolgten Fahnenweihe.