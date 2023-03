Naumburg - „Da gebe ich Ihnen mal die Millionen in die Hand.“ Was Sachsen-Anhalts für Wirtschaft und Tourismus zuständiger Minister Sven Schulze in Anbetracht zahlreicher Fotografen etwas lapidar zu Stiftsdirektor Holger Kunde sagte, eröffnet indes ein neues Kapitel in der Naumburger Welterbe-Geschichte. Mit der Übergabe des Bescheides über 11,4 Millionen Euro Fördermittel an die Vereinigten Domstifter wurde am Freitag der offizielle Baustart für die Einrichtung eines Welterbe-Zentrums am Domplatz vollzogen.

