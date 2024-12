„Cherrys on ice“ gegen „Kronenjäger“: Die mit vielen, aber nicht ausschließlich Damen besetzten Teams verpassten trotz guter Leistungen das Finale am 19. Dezember.

Naumburg/hbo. - Es begann mit Nieselregen und einer leicht stumpfen Eisbahn, die es schwer machte, die Stöcke bis zum Ziel zu schießen. Doch mit jedem Tropfen, der fiel, wurde die Bahn schneller, und als der Regen aufhörte, wurden die zehn Mannschaften am Montagabend auf dem Markt für ihr anfängliches Durchhalten mit nun besten Bedingungen belohnt.

Trotz Klettermontur ausgerutscht: Die Spielerin der „Rockstars“ konnte drüber lachen. (Foto: Torsten Biel)

Stock auf Stock landete in den bunt markierten Kreisen, Punkte um Punkte konnten notiert werden – und so wurde das zweite (und letzte) Vorrundenturnier der Naumburger Stadtmeisterschaft noch eine sportliche hochklassige Veranstaltung. Stellvertretend für diese Entwicklung standen die Wirtschaftsjunioren des Burgenlandkreises.

Nach einem schwachen Start steigerten sie sich, und auf dem Höhepunkt ihres Tuns gelang sogar ein seltenes „perfektes Spiel“, dank des letzten Wurfs von Ober-„Fielmann“-Optiker Daniel Wahrenberg. Die Wirtschaftsjunioren holten Platz zwei in Gruppe A, während dies in Gruppe B der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft gelang. Der Finaleinzug der Naumburger DLRG war umso erfreulicher, da sie sogar ein paar sehr treffsichere (!) Nachwuchsakteure in ihren Reihen hatte.

Moderator Harald Boltze (l.) erklärte einem Teilnehmer bei der Begrüßung die Regeln. (Foto: Torsten Biel)

Gute Leistungen, die am Ende aber nicht mit dem Weiterkommen belohnt wurden, zeigten die mit vielen (aber nicht nur) Damen bestückten Teams, wie die „Cherrys on ice“ oder die „Kronenjäger“ der Zahnarztpraxis Meinel.

Ganz stark: Die Landwirte der AG Prießnitz gewannen vier von vier Partien. (Foto: Torsten Biel)

Die beiden besten Teams des Abends waren die Landwirte der Agrargesellschaft Prießnitz sowie die „Rockstar“-Kletterer der SSV Eintracht Naumburg. Die vier genannten Mannschaften duellieren sich nun am 19. Dezember mit den „Siedlungskindern“, den „Domfratzen“, der „Roten Anja“ und den „Eiskratzern“ des Bauhofes um den von OB Armin Müller spendierten Pokal.