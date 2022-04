Eisbahn in Naumburg: Trotz Einbußen positives Fazit

Citymanagerin sieht in Bahn wichtiges Angebot für Familien im Pandemiewinter.

Einen Anlaufpunkt namentlich für Kinder und Familien zu schaffen - das ist den Eisbahn-Betreibern auch im Winter 2021/22 gelungen. Gerade während der Schulferien zum Jahreswechsel war „Naumburg on Ice“ eine beliebter Freizeit-Treffpunkt bei pandemiebedingt ansonsten nur wenigen Angeboten.

Naumburg - Mit dem Abstand einiger Tage hat sich bei Naumburgs Citymanagerin Sylvia Kühl ein Gedanke noch weiter verfestigt - nämlich der, auf die am 9. Januar zu Ende gegangene Saison auf der Eisbahn am Marktplatz mit einem unterm Strich positiven Gefühl zurückzublicken. „Bei allen Herausforderungen und den gewiss nicht angenehmen Rahmenbedingungen zählte letztlich doch am meisten, dass wir etwas ermöglicht haben und gerade für Kinder und Familien eines der ganz wenigen Freizeit- und dann auch Ferienangebote im Pandemiewinter aufrechterhielten“, resümiert sie.