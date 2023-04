Das SRH-Klinikum in Naumburg bewältigt derzeit eine Mammutaufgabe: Drei Stationen werden in den Neubau verlegt.

SRH-Klinikum in Naumburg

Naumburg - In den dreigeschossigen Neubau des SRH-Klinikums Naumburg zieht seit vergangener Woche Leben ein. „Uta von Ballenstedt“, so der Name des neuen Hauses, wird das Domizil von drei Abteilungen.