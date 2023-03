In der Wetzendorfer Kindertagesstätte wird der Weg zum Eingangsbereich erneuert. Poröser Beton sorgte für Feuchtigkeit im unterkellerten Gebäude. Was bis Juni geschehen soll.

Einsatz für „Freundschaft“ - Verbandsgemeinde investiert 200.000 Euro in Kita

Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann und Hauptamtsleiter Ronny Krämer nehmen die Bauarbeiten in Augenschein.

Wetzendorf - Bagger und Lkw stehen im Eingangsbereich der Kindertagesstätte „Freundschaft“ in Wetzendorf. Doch nicht nur die großen Maschinen nebst Arbeiter künden von der aktuellen Baumaßnahme. Die Fenster und der Eingang sind verhangen und isoliert worden. Seit diesem Monat wird umfangreich „Hand“ angelegt am Haupteingang der Einrichtung in der Blumenstraße.