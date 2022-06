Eingeigelt nach Atomschlag: Theater Naumburg zeigt „Finnisch“

Naumburg - 15 Monate lag sie bühnenreif auf Halde, nun darf sie endlich auf die Bühne gebracht werden: die Naumburger Inszenierung von Martin Heckmanns Schauspiel „Finnisch“. Im November 2020 wurde eifrig auf der Probenbühne an dem Stück gefeilt, obwohl das Theater in der Zwangspause steckte. Regisseurin Barbara Schöne und Schauspieler Jörg Vogel hielt einst nur die Aussicht am Ball, im Dezember 2020 mit dem Stück an den Start gehen zu können. Doch da kam ihnen der im Dezember verhängte Lockdown in die Quere. Nun, über ein Jahr später, kann „Finnisch“ in Naumburg Premiere feiern. Dafür hebt sich am Freitag, 25. Februar, ab 19.30 Uhr im Theatersaal der imaginäre Vorhang.