Wohlmirstedt - Vier Fahrzeuge und ebenso viele Feuerwehreinsatzabteilungen waren in dieser Größenordnung auf dem Vorplatz der Kirche Wohlmirstedt ein seltener Anblick und ließ Passanten staunen. Der große Auflauf galt der Übergabe von vier Einsatzfahrzeugen an vier Feuerwehren aus Orten der Verbandsgemeinde An der Finne. Als Verantwortliche für alle Wehren im Verbandsgebiet war es Bürgermeisterin Monika Ludwig im Beisein von Vertretern der Verbandsgemeindewehrleitung, Mitgliedern des VG-Rates, Bürgermeistern der Gemeinden, den Ortswehrleitern und Einsatzkräften vorbehalten, die Übergabe vorzunehmen. Wie sie sagte, sei dies nicht nur eine große fahrzeugtechnische Investition, sondern auch eine deutliche Aufwertung in das Brandschutzwesen der Ortsfeuerwehren Allerstedt und Wohlmirstedt, Möllern und Wischroda/Braunsroda.

