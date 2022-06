Eine „Schwalbe“ als Hauptgewinn

Naumburg - Auch in diesem Jahr würde es wieder beachtliche Gewinne bei der Kirschfest-Tombola geben, schreibt die Liberal-Demokratische Zeitung (LDZ) am 25. Juni 1965 in ihrem Lokalteil. „Hier die Hauptgewinne: 1. Preis ein Zweisitzer-Moped ,Schwalbe’, es folgen als Preise: ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Transistorradio und eine Mixette. Naumburger Betriebe stellen zahlreiche wertvolle Gewinne zur Verfügung. Die Auslosung der Tombola erfolgt unter der Aufsicht des Staatlichen Notars. Daß die Ziehung der Hauptgewinne im Anschluß an den Operettenabend am 4. Juli auf dem Wilhelm-Pieck-Platz stattfindet, ist ebenfalls schon zu einer guten Tradition geworden.“

