Kriminalität in Naumburg Einbrecher stehlen Geld aus Apotheke und durchwühlen Schränke in Arztpraxen

Unbekannte Täter sind in einem Haus in der Grochlitzer Straße in Naumburg in eine Apotheke sowie in Arztpraxen eingebrochen. Verdächtiger konnte fliehen, Fährtenhund im Einsatz.