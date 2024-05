Udo Henschler und Volker Kindel arbeiten fürs Schönburger Dorfleben seit Jahrzehnten Seite an Seite. Ihr jüngstes Projekt: die Restaurierung der Böhme-Orgel in der Dorfkirche.

Schönburg. - Sie sind ein eingespieltes Team, und als solches haben Udo Henschler und Volker Kindel gemeinsam die Restaurierung der Böhme-Orgel in ihrer Dorfkirche auf den Weg gebracht. Vor zehn Jahren zogen die beiden Schönburger quasi die Reißleine. „Zu den Gottesdiensten konnte die Orgel zwar noch gespielt werden, aber hinterher sagten wir uns dann, dass wir uns das bald nicht mehr anhören können, so wie sie quietscht, und wir was tun müssten“, erzählt Kindel. Da ahnten die beiden Männer noch nicht, welch Mammutprojekt (wir berichteten) sie sich da aufluden.