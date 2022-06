Ein Premium-Projekt: Start für Umgestaltung Naumburger Domplatz frühestens 2026

Fußwege, Beete, Sitzgelegenheiten: Wie wird der Domplatz in Zukunft aussehen? Dazu läuft nun ein Wettbewerb.

Naumburg - Als „Premium-Projekt, auch für uns als Stadtverwaltung“, bezeichnete Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in dieser Woche die Neugestaltung des Naumburger Domplatzes. Keine allzu vermessene Einschätzung, schließlich reichte der Bund insgesamt 600.000 Euro an Fördermitteln allein für die Planung und einen europäischen Wettbewerb zur Umgestaltung des Areals rund um das Naumburger Wahrzeichen aus. Nur 26 Projekte seien bundesweit in der Förderung solcher Kulturstätten mit nationaler Bedeutung, war zu erfahren.