Naumburg - Der Wetterbericht hatte ja Sturm angekündigt. Aber tatsächlich war es sogar ein Orkan, der da am Mittwochabend über die Eisbahn auf dem Marktplatz fegte. Der Orkan trug blaue T-Shirts und steigerte sich – wie sich das für einen Wirbelsturm nun mal gehört – vom zunächst nur lauen Lüftchen, das in der Vorrunde auch mal eine 0:9-Niederlage einsteckt, zur großen Nummer, die sich mit 8:3- und 9:0-Erfolgen in Halbfinale und Finale vollkommen verdient die Naumburger Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen sichert.

Preisgeld und Bierbrand

Die „Krug-Runde“ hieß am Mittwoch dieser Orkan, eine Männer-Clique bestehend aus Frank Stenke, Michael Rang, Ingo Griepentrog und Hagen Freund. Mit dem letzten geworfenen Stein und der Sicherheit des Triumphes schmissen sich die vier Männer bäuchlings auf die Eisbahn und feierten, ehe sie von Oberbürgermeister Armin Müller den Pokal in Empfang nahmen. Obendrein freuten sie sich über die 100 Euro Preisgeld, spendiert von der Volks- und Raiffeisenbank.

Faire Zweitplatzierte: Die Volleyballer der SG Friesen Naumburg zollen dem Finalgewinner bei der Siegerehrung ihren Applaus. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Kinderarbeit, aber legal: Die Kleinsten helfen beim Zurücktragen der Stöcke. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Aber auch der unterlegene Finalist, die Volleyballer der SG Friesen, war nicht traurig. Zweiter in einem zu Beginn des Dezembers noch 20 Teams starken Teilnehmerfeld zu werden - das ist doch was! Die zwei hochwertigen Flaschen Bierbrand der „Naumburger Maischter“ nahmen sie als Preis gerne in Empfang. „Selbst wenn wir die 100 Euro gewonnen hätten, hätten wir sie in die beiden Bierbrand-Flaschen investiert, insofern war’s egal“, witzelte der Volleyballer und selbstständige Ingenieur Sven Heinisch während der Siegerehrung.

Sportler untereinander verstehen sich: „Siedlungskind“ und Ex-Fußballer Reiner Töpfer wird von Handballerin und Bürgerbüro-Chefin Anna-Maria Mücke umarmt. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Bei dieser wurden die „Siedlungskinder“ mit Bronze geehrt. Die Naumburger Ex-Fußballer hatten zuvor ihre Gruppe mit drei Siegen in drei Spielen dominiert, dann aber gegen die „Krug-Runde“ im Halbfinale den Kürzeren gezogen. Im Spiel um Platz drei gelang aber noch ein klarer Erfolg gegen das Bürgerbüro. Dieses wiederum hatte sich trotz des Fehlens seiner besten Spielerin aus dem Vorrundenturnier, Heidi Kendzia, die - wie damals geschrieben - derzeit im Kuba-Urlaub weilt, ungeschlagen in der Gruppe A durchgesetzt, auch weil OB Müller gleich selbst für die „fehlende Heidi“ einsprang und Stein um Stein über die Eisbahn feuerte. Am Ende wurde es aber nur Platz vier, der „Meister der Herzen oder das Schalke 04 des Eisstocksports“, wie der etwas übermotivierte Moderator bei der Siegerehrung sagte.

Eisbahn bis 3. Januar offen

Bei dieser wurde auch gleich eine Neuauflage im kommenden Jahr, wieder organisiert von Tageblatt/MZ, in Aussicht gestellt sowie dem Innenstadtverein sowie dem Schiedsrichter und Eiswart Peter Draht gedankt.

Letzterer wird trotz des am heutigen Freitag endenden Naumburger Weihnachtsmarktes noch bis ins neue Jahr hinein neben der Eislaufbahn seinen Glühwein ausschenken, denn auch das Schlittschuhlaufen ist ja noch bis inklusive 3. Januar möglich.